7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のLyric Videoを公開した。現在放送中のTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzinpark)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。

ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなヴァイヴスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっている。1月27日(月)にTBSで放送された『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャルでも披露され話題を呼んでいる「Sailing」。今回公開されたLyric Videoでは、現在放送中のTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」 の実際のシーンで構成されている。メンバーのSOTA、SHUNTO、RYUHEI作詞に参加した、魚人島編へのオマージュが散りばめられたリスペクト溢れるリリックとなっている。「Sailing」は、2月5日(水)にリリースされるニューシングル『Spacecraft / Sailing』の表題曲。同じく表題曲の「Spacecraft」は現在開催中の4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ”2:BE”』のために書き下ろされたBE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスナンバー。他にもRYOKIが俳優 三山凌輝として主演を務める2025年2月7日(金)公開予定の映画『誰よりもつよく抱きしめて』の主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として「BMSG FES24」でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。<リリース情報>BE:FIRSTニューシングル『Spacecraft / Sailing』https://avex.ffm.to/befirst_spacecraft=収録曲=1. Spacecraft2. Sailing (TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)3. 誰よりも (映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)4. I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/