¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à²ò¾Ã¤â¡Ä100ËüÄ¶ºÆÀ¸¤ÎNinjArigato¤¬À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ï3600Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡Æ19Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿3100Ëü¿Í¤ò500Ëü¿Í¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº£Ç¯¤ÏÂçºå¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÂçÂæ¤Ç¤¢¤ë4000Ëü¿ÍÄ¶¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤äÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤êÃÏ¸µ½»¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ò¾Ã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ÎÊ¬»¶²½¤À¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤äÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ°è¤ä¾ì½ê¡¢Ê¸²½¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À³¤³°¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ØARIGATO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÙÂåÉ½¤Î¹õÅÄ²ÂÍ´»á¤À¡£
¹õÅÄ»á¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈNinjArigato¡É¤È¤¤¤¦¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤ò»ý¤Ã¤¿²«¿§¤ÎÇ¦¼Ô¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿Ã«¸ýÎ¼»á
¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î°§»¢¡ÈARIGATO¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Æ20Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¥¤¥È¥ï¡¢¥½¥á¥¤¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿Ã«¸ýÎ¼»á¤¬Ã´Åö¡£¡Æ23Ç¯1·î11Æü¤Î¹ñºÝ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¼«¾Î¡ÉÆüËÜ´Ñ¸÷Âç»È¤ÎNinjArigato¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤ªº×¤ê½ä¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤Ï101Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ê¡²¬ÊÔ¤Ï151Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÏÂçºå¤È¿À¸Í¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Æôºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿åºé¥¥å¥ó»á¤Ë²»³Ú´Æ½¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô130Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Øºù±ÀAUN¡Ù¤µ¤ó¤â¥³¥é¥Ü½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹õÅÄ»á¡Ë
Æôºê»Ô¾¦¶È´Ñ¸÷²Ý¤¬Æ°²èÀ½ºî¤Ë¶¨ÎÏ
ÆôºêÊÔ¤Ç¤Ï¡¢NinjArigato¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ëÆôºê¾ë¡¢Æôºê»ÔÎ©Îò»ËÇîÊª´Û¡¢»°ÏÂ»Ô¾ì¤ËÀøÆþ¡£»¦¿Ø¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥²¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åºé»á¤Î¿·¶Ê¡ØËõÃã¥»¥ó¥¹¡Ù¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢¡È¥³¥é¥ÜÊÖ¤·¡É¤È¤·¤ÆNinjArigato¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ºù±ÀAUN¤â¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆôºê¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁê¸ß¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊARIGATO¼Ò¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿åºé»á¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÉÃÏ°è¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤ÇÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤À¤±¤¬À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£SNSÀ¤Âå¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤Ã¤È¡¢ÎÉ¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¼ç¼´¤Ê¤Î¤Ç¡¢MV¤ÇNinjArigato¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÏÊý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òPR½ÐÍè¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØËõÃã¥»¥ó¥¹¡Ù¸å¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢ÃÏ°èPR¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÀ½ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿Æôºê»Ô¾¦¶È´Ñ¸÷²Ý¤Ï
¡ÖÆôºê¾ë¤òÃæ¿´¤ËËÜ»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎPR¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°¤Ø¤âÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë³§ÍÍ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
NinjArigato¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ê¤É¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ä»º¶È¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÊ¡²¬ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¡¼¥¨¥¹¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢
¡Öº£²ó¡Ø¾¦ÉÊ¤È´Ñ¸÷ÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤äµ»½Ñ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀÞ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¾¦ÉÊ¤È´Ñ¸÷ÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê PR¼êË¡¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÆüËÜ¤Î¡È´Ñ¸÷ÃÏ¡ß¥â¥Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¡¦µ»½Ñ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°è¹×¸¥¤òÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷½¸µÒ¤äÃÏ°è³èÀ²½¤ËÇº¤àÊý¡¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æôºê»Ô¤ä³Æ´ë¶È¡¢¿åºé¥¥å¥ó¤µ¤ó¤ä¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Îºù±À¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¡¢ÎÉ¤¤ÃÏ°è¡¢ÎÉ¤¤·ÐºÑ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Î´¶¼Õ¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÅÄ¼ÒÄ¹¡£¡Æ25Ç¯¤âNinjArigato¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹ÓÌÚÅÄ ÈÏÊ¸¡ÊFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë