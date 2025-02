東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある「カフェ・オーリンズ」

ニューオーリンズの街の一角、フランス風の家が立ち並ぶ「フレンチ・クォーター」を彷彿させるロイヤルストリートにあるレストランです。

この通りにあるカフェでは、オリジナルブレンドのコーヒーが大人気!

「カフェ・オーリンズ」では、パラソルが並ぶ開放的なパティオでスウィーツとコーヒーが楽しめます。

東京ディズニーランド「カフェ・オーリンズ」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーランド/アドベンチャーランド

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約180席

東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある「カフェ・オーリンズ」

ニューオーリンズの街の一角、フランス風の家が立ち並ぶ「フレンチ・クォーター」を彷彿させるロイヤルストリートに位置します。

パラソルが並ぶ開放的なパティオでは、ニューオーリンズの街並を眺めながらコーヒーなどをいただけます。

また、カウンターサービスタイプのお店で、座席数は約180席。

そんな「カフェ・オーリンズ」のグランドメニューを紹介していきます☆

フォカッチャサンド

© Disney

価格:750円

提供期間:2023年11月1日〜2025年3月31日

具材がたっぷりと入ったフォカッチャサンド。

もちもち生地のフォカッチャの中には、ハニーマスタードチキン、ケイジャンシュリンプ、チーズクリームがサンドされています。

スパイスの効いたケイジャンシュリンプに、まろやかなハニーマスタードチキンやチーズクリームの組み合わせが抜群!

ガンボスープ(ライス入り)

© Disney

価格:1杯700円

スパイシーでとろみのあるガンボスープ。

オクラやたくさんの具材に、中にはライスも入ったあったかいスープです☆

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

ミッキーシナモンロール

© Disney

価格:500円

写真映えもするミッキーシェイプのシナモンロール。

シナモンのスパイシーな香りが後を引く美味しさ!

甘いフロスティングが味のアクセントになっています。

ミッキーマカロン(チョコレート)

© Disney

価格:600円

コロンとしたミツマルのミッキーシェイプがかわいいマカロン。

表面はサクサク、内側はもちっとした食感の生地が使用され、中にはチョコレートのクリームがたっぷりとサンドされています☆

ミッキーマカロン(チョコレート)、スーベニアケース付き

© Disney

価格:1,600円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ミッキーマカロン」には、スーベニアケースを付けることもできます。

「ミッキーマカロン」をイメージしたそっくりなデザインで、シリコーン素材でマカロンの質感を表現!

ソフトドリンク

コーヒー 450円カフェラテ 600円アイスコーヒー 500円アイスカフェラテ 650円紅茶 360円ウーロン茶 360円アイスティー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円オレンジドリンク 360円キリン ジンジャーエール 360円

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「カフェ・オーリンズ」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

ティラミスカクテル(コーヒーリキュール&ミルク)

© Disney

価格:830円

※アルコールドリンクです

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のスペシャルメニューとして、まるでスウィーツのようなカクテルが3種類登場☆

「カフェ・オーリンズ」では、ティラミスカクテル(コーヒーリキュール&ミルク)。

コーヒーリキュールやマスカルポーネチーズの風味は、ティラミスを頬張っているような味わいを楽しめます。

ワンハンドでいただけるメニューから、コーヒーなどソフトドリンクの種類も充実!

東京ディズニーランド「カフェ・オーリンズ」グランドメニューの紹介でした。

