ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ライトアップやイルミネーションなどの夜のお出かけのお供にもぴったりな、ディズニーデザイン「フラッシュで光り輝く。ラメニットで作ったマスコットチャーム」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フラッシュで光り輝く。ラメニットで作ったマスコットチャーム」蒸気船ウィリー

© Disney

価格:17,900円(税込)

サイズ:幅約12、奥行約10.5、高さ約19.5cm

品質:【表地】ポリエステル100%、【中綿】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※フラッシュ撮影はスマートフォン推奨。一眼レフカメラなどのカメラでは、光が反射した状態を撮影できないことがあります

※無理な力を加えるなど、事故や怪我の原因になるような使い方はしないでください

※ひっかかりが起きやすい生地のため、アクセサリー等の突起物には十分ご注意ください

『蒸気船ウィリー』に登場するクラシックな「ミッキーマウス」のマスコット。

特殊な生地により暗い場所で光にあたると光を反射し輝き、可愛いだけでなく見る人を楽しませてくれるマスコットです!

オシャレなモノトーンカラーに、表情など仕上がりの美しさも誇れる秀品◎

© Disney

手足を動かすこともできます。

立ったり座ったり、好きなポージングが可能☆

© Disney

頭の部分にはDカンとリング付き。

細部まで美しくシームレスな金具がこだわりです。

© Disney

Dカンとリングを使って、バッグなどに付けて持ち歩くこともできます。

© Disney

持ち歩くのにちょうど良いサイズ感も魅力のひとつ☆

© Disney

暗所では光を反射して輝くので、フラッシュ撮影すれば魔法のように輝いて映り、とっても素敵☆(スマートフォン推奨)

© Disney

ニット生地は織物の産地で知られる群馬県で製造。

「光を編む」をコンセプトに開発された特殊なラメニット「TRICOLUM」が採用され、その不思議な輝きでエンターテインメント業界や有名海外ブランドからも注目を集めています。

© Disney

マスコットは、シックな黒の化粧箱に入っています。

化粧箱入りなのでギフトにもオススメです!

持っていて高揚感があり、頑張る自分へのご褒美にも。

ライトアップやイルミネーションなどの夜のお出かけのお供にもぴったりな、ディズニーデザイン「フラッシュで光り輝く。ラメニットで作ったマスコットチャーム」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手足も動かせる!ベルメゾン ディズニー「フラッシュで光り輝く。ラメニットで作ったマスコットチャーム」 appeared first on Dtimes.