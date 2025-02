ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フリルたっぷりでゴージャスな印象の、ディズニーデザイン「ドレス風布団収納ケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドレス風布団収納ケース」ラプンツェル

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約75×40cm(掛け布団シングルサイズ1枚に適応)

素材:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のドレスをモチーフにした布団収納ケース。

オフシーズンの布団などを収納できて、収納するとコロンとした円柱型が可愛いクッションに早変わり!

優雅なくつろぎタイムにぴったりです。

© Disney

ファスナー開閉なので出し入れも簡単◎

布団をくるくると丸めて収納していきます。

© Disney

両サイドにはフリルがたっぷりで、側面の王国の紋章のデザインがアクセントになっています。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーや、編み上げのリボン、総柄プリントなど全方位かわいい!

使わない布団が優雅なクッションに!

フリルたっぷりでゴージャスな印象の、ディズニーデザイン「ドレス風布団収納ケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フリルたっぷりなラプンツェルモチーフ!ベルメゾン ディズニー「ドレス風布団収納ケース」 appeared first on Dtimes.