¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆóÏº·ÏÉ÷¤Ë¡×º´²ì¸©¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëàÌîºÚÀ¹¤êÀ¹¤êáÌÍ¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥àºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥«¥ÄÐ§¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×
º´²ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë13Å¹ÊÞ¡ÄÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëà¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óá
¡¡Ê¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿ù»³39¤¬X¤ò¹¹¿·¡£º´²ì¸©¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÌÍÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ïº´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö°æ¼ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¡£¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤¬ÆÃÄ§¤Î°æ¼ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤À¤¬¡¢¿ù»³¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥¯¥é¥²¤ÈÀ¸Íñ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÀ½¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ì»®¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö°æ¼ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àºÇ¹â¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤âÎÉ¤¤¤±¤É¥«¥ÄÐ§¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤â¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1949Ç¯¤Ë¡ÖÀé½½Î¤¿©Æ²¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£80Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÅ¹Ì¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤ÎËÜÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¤Ë12Å¹ÊÞ¡¢°¦ÃÎ¤Ë¤â1Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£