2月1日・2日 投稿

2月1日に投稿された「巨匠のフリーレン」。いつものダジャレかと思いきや……

「葬送のフリーレン」公式Xアカウントにて2月1日、「巨匠のフリーレン」と題した写真が投稿され、その”巨匠”が高橋留美子氏であったことが明らかとなった。

「葬送のフリーレン」公式Xでは毎日「〇〇のフリーレン」として、本作のタイトルをモジッたダジャレのような投稿が行なわれてきたが、2月1日のタイトルは「巨匠のフリーレン」。何者かがフリーレンのぬいぐるみを膝の上で抱えている写真が投稿されており、SNS上では「その人物が誰か」という話題で盛り上がっていた。その後「高橋留美子情報」のXアカウントにて「フリーレンが遊びにやってきました!」という投稿が行なわれ、まさかのコラボであったことが明らかにされた。

節分にあたる本日2月2日には高橋氏の自宅に設置されているというラムの等身大フィギュアとフリーレンぬいぐるみのツーショットも投稿されているほか、アベツカサ氏によるラムのイラスト、及び本日分として「金棒のフリーレン」の写真が投稿されている。

□「葬送のフリーレン」公式Xアカウント

□「高橋留美子情報」Xアカウント

「高橋留美子情報」Xアカウントによる「フリーレンが遊びにやってきました!」というポストにより、”巨匠”が高橋氏であったことが明らかに

本日2月2日、節分にはラムちゃんとフリーレンの写真が投稿された

アベツカサ氏による「うる星やつら」45周年を記念したラムちゃんのイラストも

節分のフリーレンは「金棒のフリーレン」

