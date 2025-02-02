2月2日、京都競馬場で行われた11R・シルクロードステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、川又賢治騎乗の9番人気、エイシンフェンサー（牝5・栗東・吉村圭司）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に10番人気のグランテスト（牝5・栗東・今野貞一）、3着に4番人気のウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:08.2（稍重）。

1番人気で坂井瑠星騎乗、ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）は9着、2番人気で戸崎圭太騎乗、カピリナ（牝4・美浦・田島俊明）は、4着敗退。

【門司S】15番人気の伏兵 ホールシバンが突き抜けて波乱

波乱を演出

川又賢治騎乗の9番人気、エイシンフェンサーが嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は中団でじっくりと構えて末脚を温存。直線ではまわりが止まって見えるほどの素晴らしい伸び脚を繰り出して鮮やかな差し切りV。鞍上の鞍上の川又騎手とともに嬉しい重賞初制覇のゴールとなった。

エイシンフェンサー 19戦6勝

（牝5・栗東・吉村圭司）

父：ファインニードル

母：エーシンパナギア

母父：エイシンサンディ

馬主：栄進堂

生産者：木田牧場

【全着順】

1着 エイシンフェンサー 川又賢治

2着 グランテスト 団野大成

3着 ウインカーネリアン 三浦皇成

4着 カピリナ 戸崎圭太

5着 メイショウソラフネ 酒井学

6着 プルパレイ 高杉吏麒

7着 マイヨアポア 北村友一

8着 スリーアイランド 幸英明

9着 ピューロマジック 坂井瑠星

10着 レッドアヴァンティ A.ルメートル

11着 ジャングロ 中井裕二

12着 ダノンタッチダウン 吉村誠之助

13着 クファシル 松山弘平

14着 ペアポルックス 岩田康誠

15着 セントメモリーズ 石川裕紀人

16着 シロン 田口貫太

競走除外 ソンシ 川田将雅