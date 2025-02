グラビアアイドルで女優の都丸紗也華さんによる『SPA!デジタル写真集 都丸紗也華「ドキドキレース」』(扶桑社)が、先月31日に発売。その掲載カットの一部が公開された。 本作では、プロレーサーのようにフルフェイスヘルメット、赤いつなぎという姿の彼女が、人生初となる車の運転に挑戦。運転後は赤いつなぎを脱ぎ捨てて、ヒップラインを惜しげもなく披露させる。シャワーで汗を流すシーンも。 販売リンク:https

