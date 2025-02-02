¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤Æ¤¤¿¡×½ÐÃÙ¤ì¢ª¿ÊÏ©¤Ê¤·¢ª¡í¥«¥Ë¡É°ÜÆ°¤ÇÌµ½ý£²Ï¢¾¡¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¢Á³¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤Ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤¬µ¬³Ê³°¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±ÈÖÏÈ¤«¤éÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤Æ¸åÊý¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤Î¸åÊý¤Î¥¤¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê±¿¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤âÆâ¥é¥Á±è¤¤¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢"¥«¥Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë²£¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç³°¤ØÍ¶Æ³¡£Àè¹ÔÀª¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë²á¤®¤ËÀèÆ¬¤ØÎ©¤Á¡¢¸åÂ³¤Ë£±ÇÏ¿È£±¡¿£´ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤Îº¢¤Ë¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µÞÀ®Ä¹³ô¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«È´¤¯¤ó¤À¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¢¤Î¶¯¤µ¡ª¡ª¡×¡ÖÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤Ê¡×¡ÖÄ¾ÀþÆâ¤«¤é³°¤Ë¥«¥Ë¤·¤Æ¤¢¤ì¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÃÓÅºµ³¼ê¤â¾Ç¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²½¤±Êª¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¥É¥å¥é¥á¥ó¥Æ¤ÎºÆÍè¤À¤ï¡×¡Ö¶¯¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡×¡Ö³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤Î¤Ö¤ÁÈ´¤¡£¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£