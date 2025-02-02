「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より赤いガンダムがHGシリーズで商品化決定！「Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ / ニャアン」も発表
5月 発売予定
価格：未定
【Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ）】
6月 発売予定
価格：未定
【Figure-rise Standard ニャアン】
7月 発売予定
価格：未定
「HG 1/144 赤いガンダム」
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 赤いガンダム」とプラモデル「Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ） / ニャアン」の商品化を発表した。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場する赤いガンダムと、主人公「アマテ・ユズリハ（マチュ）」、非合法な運び屋をしている少女「ニャアン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」と「Figure-rise Standard」でそれぞれ商品化したもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化を発表しており、詳細に関しては順次公開を予定しているほか、2月19日より順次WEB予約の受け付けを開始する。
「Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ）」
「Figure-rise Standard ニャアン」
✨ガンプラ商品化決定✨- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 2, 2025
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より
赤いガンダムがHGで商品化決定！
HG 1/144 赤いガンダム
2025年5月発売予定
詳細は順次公開予定！
2月19日(水)より順次WEB予約受付開始！
▼ガンプラ特設サイトはこちらhttps://t.co/9WasWdfkoL#ガンプラ #GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/fuHZVFigLM
✨プラモデル商品化決定✨- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 2, 2025
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より
アマテ・ユズリハ（マチュ）が
Figure-rise Standardで商品化決定！
Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ）
2025年6月発売予定
詳細は順次公開予定！
2月19日(水)より順次WEB予約受付開始！
▼ガンプラ特設サイトはこちら… pic.twitter.com/gF9SdZb11z
✨プラモデル商品化決定✨- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 2, 2025
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より
ニャアンがFigure-rise Standardで商品化決定！
Figure-rise Standard ニャアン
2025年7月発売予定
詳細は順次公開予定！
2月19日(水)より順次WEB予約受付開始！
▼ガンプラ特設サイトはこちらhttps://t.co/9WasWdfkoL#ガンプラ… pic.twitter.com/rpjPMvEDpk
(C)創通・サンライズ
※画像はイメージです。
※画像は開発中の設計データを使用したCGです。