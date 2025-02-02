【HG 1/144 赤いガンダム】
5月 発売予定
価格：未定
【Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ）】
6月 発売予定
価格：未定
【Figure-rise Standard ニャアン】
7月 発売予定
価格：未定

「HG 1/144 赤いガンダム」

　BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 赤いガンダム」とプラモデル「Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ） / ニャアン」の商品化を発表した。

　本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場する赤いガンダムと、主人公「アマテ・ユズリハ（マチュ）」、非合法な運び屋をしている少女「ニャアン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」と「Figure-rise Standard」でそれぞれ商品化したもの。

　今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化を発表しており、詳細に関しては順次公開を予定しているほか、2月19日より順次WEB予約の受け付けを開始する。

「Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ（マチュ）」

「Figure-rise Standard ニャアン」

(C)創通・サンライズ
※画像はイメージです。
※画像は開発中の設計データを使用したCGです。