映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のキャラを再現したフィギュア「UDF THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」が2025年8月に登場予定。長身のジャックも全高約12.5センチと飾りやすいサイズになっている。『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は鬼才ティム・バートンが原案やキャラ設定を手掛けた1993年のミュージカルアニメーション映画。「人形アニメ」とも呼ばれるストップモーション技法をメインに制作されている。年に一度のハロウィンのお祭りを人間界へ送り出す不思議な町ハロウィン・タウン。だがこの町の人気者「カボチャ王」ことジャック・スケリントンは、ハロウィンの準備に飽きていた。ある日クリスマスの存在を知ったジャックは、自分流のクリスマスを計画する。

UDF(ウルトラディテールフィギュア)はメディコム・トイが展開するシリーズ。基本的には、全高約10センチ前後、固定ポーズ。立体化に際してあまりアレンジは加えず、設定画や作中の姿を忠実に再現する方向性だ。彩色はグラデーションなどのないフラットなスタイル(それぞれ一部例外あり)。小型ではあるが一般的なカプセルトイや食玩などよりは1〜2回り大きく、飾りやすさと存在感のバランスが取れたシリーズだ。「UDF THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」は、主人公のジャック・スケリントン、その恋人サリー、ジャックのサンタ姿、ハロウィン・タウンの町長メイヤー、サリーを作ったフィンケルスタイン博士、サンタクロース、悪漢ウギー・ブギーをラインナップ。それぞれ個別にパッケージされ、別商品扱いとなっているため、店頭やネットショップなどでも種類を選んで入手できる。JACK SKELLINGTONSALLYSANTA JACKMAYORDr. FINKELSTEINSANTA CLAUSOOGIE BOOGIEジャックは縦に細長い体格だが、全高約12.5センチと扱いやすく飾りやすいサイズになっている。ノンスケールだが、各キャラの身長差も再現されている。30年以上前の作品ながら、独特の世界観で人気の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』。ファンの方は今回のUDFもお見逃しなく。メディコム・トイではUDFに加え、ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)や布系アイテムをメインとしたMLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)などを展開している。今回は下記アイテムの情報が公開された。「ぷにるはかわいいスライム 7 かわいいぼくをおすそわけフィギュア付き特装版」「VCD ZERRY」「THE TIMERS ZERRY' S HELMET」「MLE × hi-dutch The Cat Pillow」「ぷにるはかわいいスライム 7 かわいいぼくをおすそわけフィギュア付き特装版」は、単行本7巻とUDF ぷにるのセット。上半身をクリア素材で成型、肌は彩色で表現することでぷにるのスライム感を表現している。「VCD ZERRY」は過激な活動で注目を集めた伝説のバンド「タイマーズ」のリーダーであるゼリーをソフビフィギュア化。「THE TIMERS ZERRY' S HELMET」は彼が被っていたヘルメットを再現したアイテムだ。それぞれジャンルは大きく異なるが、各作品やアーティストのファンの方はぜひチェックしていただきたい。(C) Disney