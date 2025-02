ライジングスターズのロスター4選手が変更…ブレイザーズの先発カマラらが代替で選出

2月1日(現地時間1月31日、日付は以下同)。NBAは、2月15日にチェイス・センターで開催される「2025 カストロール ライジングスターズ」に出場するロスターの変更を発表した。

1年目のジャレッド・マケイン(フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)は、左ヒザの外側半月板断裂のため修復手術を受けたことで残り試合全休が発表されており、フェニックス・サンズのライアン・ダン(フォワード)が代替選出。

また、2年目のデレック・ライブリー2世(ダラス・マーベリックス/右足首の疲労骨折)、ブランドン・ミラー(シャーロット・ホーネッツ/右手首の靭帯断裂)、ビクター・ウェンバンヤマ(サンアントニオ・スパーズ/オールスター本戦出場)の代替として、オーランド・マジックのアンソニー・ブラック(ガード)、ポートランド・トレイルブレイザーズのトゥマニ・カマラ(フォワード)、デトロイト・ピストンズのアサー・トンプソン(フォワード)が選ばれた。

Rookie Ryan Dunn of the Phoenix Suns and second-year NBA players Anthony Black of the Orlando Magic, Toumani Camara of the Portland Trail Blazers and Ausar Thompson of the Detroit Pistons have been named replacements for the 2025 Castrol Rising Stars. pic.twitter.com/rSBjihMMuO

- NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025