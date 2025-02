ささくらは、電線や配管など未使用電材に特化したリサイクルショップ「セカンドハンドストア」を2025年1月22日にオープンしました。

所在地 : 〒559-0012 大阪市住之江区東加賀屋3-3-2

直通電話 : 090-8980-3496

ささくらは、電線や配管など未使用電材に特化したリサイクルショップ「セカンドハンドストア」を2025年1月22日にオープンしました。

昨今の物価高騰で部材・資材・材料など様々なモノの値段が上がり、同社を取り巻く経営環境は大変厳しくかつ変化のスピードがどんどんと速くなっています。

リサイクルショップ(古物商)事業を始めるきっかけについて

このリサイクルショップ(古物商)事業を始めるきっかけも、皆様同様、いかにコストを削減していくか、と経営努力の一端で少しでも安くて品質の高い材料を求めてさまよった末に出た事業アイデアでした。

周りの職人さんや工事会社さんも、口を開けば「また材料代が上がった」の連続です。

その共通の悩み・不安・課題の解決に少しでも力になれればとの思いで立ち上げられました。

残念なことに廃業・閉店してしまった工事業者様、行き場をなくしてしまった余剰在庫、大量に在庫を抱えてしまったメーカー様など、その電材が新たに活躍する場が必ずあるはずです。

