166段目に老舗の味から新感覚スイーツまで味わえるスポット出現！「伊香保温泉」石段街

「伊香保温泉」石段街

水沢うどん大澤屋は、群馬県の名湯「伊香保温泉」にある石段街に新店舗をオープンしました。

2025年1月27日(月)に、テイクアウト店<石段166売店>がグランドオープンして全4店舗が出揃います。

伊香保石段は全365段。

その166段目に4店舗を展開します。

老舗の味から新感覚スイーツまで味わえる話題盛り沢山のスポットが出現します。

(1) 伊香保抹茶365 -ikaho matcha 365- (2024年12月21日オープン)

大澤屋が手掛ける初のスイーツ店。

伊香保温泉に新しい名物を作りたいという思いで、抹茶スイーツを中心に素材にこだわった手作りスイーツとラテを提供します。

抹茶をふんだんに入れた生地の中に塩味の白あんとガナッシュを入れて焼き上げた「和ふぉんだん」が大人気。

石臼で挽きたての抹茶をお客様の目の前で点てて提供するラテは濃厚&クリーミー。

新スイーツが続々と登場予定です。

(2) 水沢うどん大澤屋 伊香保石段店 (2024年12月21日オープン)

旧店舗の向かいにリノベーションされた「IKAHO HOUSE 166」が完成。

その2階へ移転しました。

席数を倍の55席に増やしてリニューアルオープン。

コシが強く喉ごしの良い大澤屋の水沢うどんを始めとした鴨汁うどんなどの石段店限定メニューを楽しめます。

水沢うどん大澤屋 伊香保石段店限定鴨つけうどん

(3) カレーうどん専門店 游喜庵<ゆうきあん> (2025年1月24日オープン)

伊香保温泉下の店舗から石段街にお引越し。

リニューアルオープンをお待ちいただいていたお客様、お待たせしました。

リピーターさん曰く、定期的に食べたくなるカレーうどんのソースは全てオリジナル、大澤屋で手作りしています。

独創的な味と太めのうどんの存在感を楽しめます。

游喜庵 キーマカレーセット

(4) 石段166売店 (2025年1月27日オープン)

大澤屋の水沢うどんのお土産とテイクアウトの販売店です。

冬のテイクアウトメニューは、寒い日に嬉しい、熱々の「おしるこ」。

中に入っているのは豆腐で作ったふわふわの白玉団子です。

ピリ辛タレが美味しい「揚げ芋くし」は群馬県産の里芋がとろとろです。

(2)〜(4) 公式サイト: https://osawaya.co.jp/shop.html

石段166売店 おしるこ

