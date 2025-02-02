¡ÚÎ¦¾å¡Û´Ýµµ¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÂÀÅÄÃÒ¼ù¡¢¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤Î£±»þ´ÖÀÚ¤ê¡ÖÆüËÜÄ¹µ÷Î¥Àª¤Î¹âÂ®²½¤ÎÎ®¤ì¡©¡×
¡¡Î¦¾å¤Î¹áÀî¡¦´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£²Æü¡¢¹áÀî¡¦£Ð£é£ë£á£ò£á¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¯Ãå¡Ë¤ÇàÆüËÜ¿Í½éá¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄÃÒ¼ù¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç²÷Áö¡££±£·¥¥í²á¤®¤Ç³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê¶ðÂç¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ£¹Ê¬£²£·ÉÃ¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿£´°Ì¤Î¼Ä¸¶¤â£µ£¹Ê¬£³£°ÉÃ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÎòÂå£²°Ì¡Ê£²£·Ê¬£±£²ÉÃ£µ£³¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¼Ä¸¶¤Ï¶ðÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£²¶è¤òÃ´¤¤¡¢£±»þ´Ö£¶Ê¬£±£´ÉÃ¤Î¶è´Ö£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÎÏÁö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤È¤¦¤È¤¦£±»þ´ÖÀÚ¤Ã¤¿¡ªÀè·î¤ÎÈ¢º¬£²¶è¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÄ¹µ÷Î¥Àª¤Î¹âÂ®²½¤ÎÎ®¤ì¡©¡×¡ÖÂÀÅÄÁª¼ê¤â¼Ä¸¶Áª¼ê¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ¿·µÏ¿¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë£±»þ´ÖÀÚ¤ê¡¢¡¢¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬£µ£¹Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¡ª¤·¤«¤â£²¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£