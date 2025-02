「あら、りんご。」は、バレンタイン限定商品「タタンショコラ」を2025年1月24日から各店にて販売中です。

あら、りんご。「タタンショコラ」

「あら、りんご。」は、バレンタイン限定商品「タタンショコラ」を2025年1月24日から各店にて販売中。

■タタンショコラについて

「タタンショコラ」は、同店人気のタルトタタンをベースに、3種のショコラ(ダーク、ストロベリー、アンバー)でコーティングしています。

タタンショコラで使用するタルトタタンは、じっくりキャラメリゼされた青森県産の「サンふじ」と、香ばしいクランブル生地を贅沢に混ぜ合わせています。

混ぜ合わせることで、タルトタタンのイメージを超える独特の食感を楽しめます。

一口食べると、りんごの風味と濃厚なコクが、チョコレートと共に口の中で広がります。

驚きと楽しさが詰まった新食感スイーツをです。

「ダーク」の深みのあるビター感、「ストロベリー」の華やかな甘酸っぱさ、「アンバー」の芳醇な塩バターキャラメル風味。

それぞれ個性豊かなショコラが、青森りんごの風味を引き立てます。

一つひとつ手作りで仕上げられた「タタンショコラ」は、見た目にも華やかでギフトにも自分への贈り物にも最適です。

価格は4個入り1,380円(税込)、6個入り1,880円(税込)。

6個入り:ダーク2種、ストロベリー2種、アンバー2種

4個入り:ダーク2種、ストロベリー1種、アンバー1種

タタンショコラ(6個入り)

■あら、りんご。のタルトタタンについて

あら、りんご、のタルトタタンは、酸味のある青森県産りんごを100%使用し、時間をかけてゆっくりとキャラメリゼしています。

手間暇かけるからこそりんご本来の酸味や甘さを感じられる味わいに。

1つ1つを手作業で丁寧に仕上げることが「あら、りんご。」のこだわりです。

じっくり煮込んだりんごを何層にも重ね、なめらかで優しい口当たり。

サクッとしたクランブル生地とキャラメリゼしたりんごを楽しめます。

定番人気商品「タルトタタン」

■販売詳細

販売開始:2025年1月24日(金)〜 (※ルクア大阪店では、1月20日(月)〜先行販売中)

店頭価格:4個入 1,380円(税込)、6個入 1,880円(税込)

販売店舗:神戸トアロード店、西神中央店、ルクア大阪店、青森道の駅店、青森奥入瀬渓流店、A-FACTORY店、オンラインショップ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベースは人気のタルトタタン!あら、りんご。「タタンショコラ」 appeared first on Dtimes.