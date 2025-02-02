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¡¡¡ÖMunenori Kawasaki is suiting up for Japan in the 2025 Caribbean Series!(¥«¥ï¥µ¥¥à¥Í¥Î¥ê¤Ï¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹)¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÈÎ©¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Çº£µ¨¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀî粼½¡Â§(43)=¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»Ô½Ð¿È¡£¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦Âç²ñ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤â»²Àï¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢¸µDeNA¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÀî粼¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
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