プレー&ファンサービスでメジャーリーグを席巻した日本選手の活躍動画を「MLB Network」の公式Xが公開し、話題となっている。

「Munenori Kawasaki is suiting up for Japan in the 2025 Caribbean Series!(カワサキムネノリはカリビアンシリーズ2025に日本代表で出場します)」と紹介されたのは、独立・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスで今季もプレーする川粼宗則(43)=鹿児島県姶良市出身。ラテンアメリカの覇権を争う大会に、今年は日本チームも参戦。独立リーガーを中心に構成され、元DeNAのアレックス・ラミレス監督が指揮を執るチームに川粼も参加しており、メジャーリーグ時代の印象的なシーンの動画が公開された。

トロントブルージェーイズ時代に奇妙なダンスを披露したり、インタビューで「アイムジャパニ〜〜ズ!」と絶叫したりする様子が投稿されると「Legend.」「My favourite Jay of all time I think!(今までで一番好きなブルージェイズの選手)」「Best interviews ever(史上最高のインタビューだ)」「This guy is gonna be a sensation with the latinos, everyone loves him(この男はラテンアメリカでもセンセーションを起こすだろう。誰もが彼を愛している)」などの現地のファンから懐かしむ声が寄せられている。

2日に行われたドミニカ共和国戦は1-12で敗れたものの、8番サードで出場した川粼は2打数1安打だった。

鹿児島工業高校出身の川粼は、1999年ドラフト4位でダイエーに入団。犹摩のイチロー瓩琉枳召鮖つバットコントロールで4年目の2003年にレギュラーを獲得すると、06年にはWBC日本代表に選出され世界一に貢献。11年オフには海外FA権を行使して、敬愛するイチローさんが所属するシアトルマリナーズに移籍した。マイナー契約だったが、開幕メジャー入りを勝ち取った。13年はブルージェイズに移籍。初本塁打を記録するなど奮闘した。その後、シカゴカブスでもプレーし、17年にソフトバンクへ復帰。19年には台湾・味全ドラゴンズ、20年からは栃木でプレーしている。