¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏàÅÄ¼ËÄ®º²á¤Ç¶ì¶¤òÂÇÇË¤Ø¡¡Æ£Âô¸Þ·î¡Ö»¨Áð¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤Ã¤³°¤¯¡Ä¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤ÏàÅÄ¼ËÄ®º²á¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à³Ð¸ç¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¹Í¤ò·ó¤Í¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤¬£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£Ì£Ó¤Ï¸á¸å£´»þ¤«¤éÁ°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤È½é¿Ø¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦Æ£Âô¸Þ·î¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò£±»î¹ç£±»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤³¤ì¤¬£Ì£Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£²¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¡£º£Âç²ñ¤Ç£´°Ì°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£Ì£Ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öºòµ¨¤ÎÉé¤±¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢£±¤Ä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÃÏ¸µ¤Î¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËËÌ¸«»Ô¾ïÏ¤Ä®¤È¤¤¤¦ÅÄ¼ËÄ®¤«¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¡¢»¨Áð¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤Ã¤³°¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬£Ì£Ó¤é¤·¤¤¤È²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¡¢´îÅÜ°¥³Ú¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤¬£Ì£Ó¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½é¤Î¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤Ç¡¢Ìó£²£°£°£°Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüÄø¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²£ÉÍ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢Á´°÷¤¬¤³¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¡£»ä¤¿¤ÁÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¡£