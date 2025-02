ソニー・クリエイティブプロダクツと京都鉄道博物館は、原作出版80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」の世界を楽しめる「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を京都鉄道博物館で開催します。

きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜

展示期間:2025年3月15日(土)〜5月6日(火・振休)

展示会場:本館2F 企画展示室

観覧料 :無料 ※要入館料

■原作出版80周年 「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

世界中で、世代を超えて愛されている「きかんしゃトーマス」は、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが、息子クリストファーのために語り聞かせた機関車のお話がもとになり、1945年「The Railway Series (汽車のえほん)」として出版されました。

原作出版からの80周年を振り返りながら、きかんしゃトーマスの世界観を楽しめる展覧会「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を京都鉄道博物館で開催します。

■京都鉄道博物館について

所在地: 京都市下京区観喜寺町

休館日: 休館日は毎週水曜日

3/26(水)・4/30(水)は開館

TEL : 0570-080-462

