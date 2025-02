“プリーツニットバッグ”で人気の「JOSEPH AND STACEY」がついに常設展開をスタート！東武池袋へGO

韓国発のバッグブランド「 JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー) 」が、東武百貨店 池袋店にてついに常設展開をスタート!今まではオンラインや期間限定のポップアップでの販売が中心でしたが、期間を気にせずにお店に行けて、実際に手に取って見られるようになるのは嬉しいですね。池袋にお越しの際は、ぜひお店に立ち寄ってみて。JOSEPH AND STACEYが常設展開をスタート!2009年に韓国で誕生した、“GOOD DESIGN, GOOD LIFE”をコンセプトに掲げているライフスタイルブランド「JOSEPH AND STACEY」。

このたび、東武百貨店 池袋店の2F 財布売り場の専用スペースにて常設展開が始まりました。これまでは、ECサイトや期間限定のポップアップストアでの販売が中心でしたが、今後はいつでも手に取って試せるようになるのでうれしいですね。店頭では、JOSEPH AND STACEYの定番アイテムがラインナップ。オンラインでは伝わりにくい、しなやかな素材感や美しいプリーツなど細かいところまで直接見ることができるので、ぜひ足を運んでみて。お店に行く前に!シンボルの“プリーツニットバッグ”をおさらいブランドのシンボルアイテム「ラッキープリーツニットバッグ」は、韓国の女優やセレブリティが愛用していることで、瞬く間に話題に。韓国の人気ドラマにも登場したことがあり、韓国のライフスタイルに浸透しているそうですよ。“ラッキープリーツ”とは、韓国の建築物と衣装からインスピレーションを受け、韓国らしい曲線としわを、レザー・キャンバス・ニットで形にしたもの。ニット素材の伸縮性をいかした柔軟で丈夫な編み方と、形状に合わせた生地が使われていて、コンパクトにたたんで保管できるプリーツ形状が特徴なんです。環境に配慮したリサイクル素材を使用していることや、70色以上の幅広いカラー展開があるのも魅力的ですね。今回はその中でも、一部アイテムを抜粋して紹介します。形もカラーもさまざまで迷っちゃう…動くたびに輝く、キラキラのラメがかわいい「ラッキープリーツニットスターリー(M)」(税込1万4300円)。「2021iFデザインアワード」および「2021レッドドットデザインアワード」デザイン賞を受賞した実績もあり、デザイン性が高く評価されています。サイズはW約35×H約34×D約5cm、ストラップの長さは約34cmです。「ラッキープリーツニットプレッツェル(M)」(税込1万3200円)は、編み込まれているようなデザインがおしゃれ。サイズはW約32×H約33×D約4.5cm、ストラップの長さは約34cmです。「ラッキープリーツニット(S)パターン」(税込9900円)に、冬の雰囲気にぴったりなグラフィックを集めた新作が登場します。やわらかくも型崩れしにくい丈夫なニット素材で、長く使えるのが嬉しいですね。サイズはW約25×H約21×D約5cm、ストラップの長さは約19.5cmです。カードケースやスマホなど、よく使う貴重品をひとまとめにできる「ラッキープリーツニット ミニクロス パターン」(税込8800円)にも、新作がお目見え。サイズはW約13×H約15×D約5cmです。プリーツを立体的な長方形にデザインし、従来のラッキープリーツニットバッグとは異なる四次元プリーツのバケツバッグ「ラッキープリーツニット オフシティーバケット」(税込1万4300円)。大小の平面的な幾何学形状がなめらかにつながって円筒形になり、バッグに入っている物の形に自然になじむといいます。なんと、2024年度グッドデザイン賞を受賞していますよ。サイズはW約30×H約25.5×D約17cm、ストラップの長さは調節でき、最長で約120cmまで対応できます。おしゃれなバッグをお探しならチェックしてみてさまざまな大きさや形、デザインやカラーがラインナップしているので、お気に入りを探す楽しさがあるのも魅力の1つ。常設展開されている池袋店なら、実物を見ながらじっくり考えて選べるので、納得できるお買い物ができそう。デザイン性のあるおしゃれなバッグを、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。「JOSEPH AND STACEY」公式サイトhttps://josephandstacey.jp/参照元:株式会社クイーポ プレスリリース