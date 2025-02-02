¥ª¥ì¤¿¤Á¤ÎÆüÍË¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡µ¯¤¤¿¤Î¤¬Ãë²á¤®¤Ç¤â...àÍ¥²í¤Ê¼«Í³»þ´ÖáÀ¸¤à¥¦¥é¥ï¥¶¤Ë5.4Ëü¿Í¶¦´¶
³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï²¿»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯2·î2ÆüÆüÍËÆü¤Î¸á¸å1»þ¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¸å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êà¤ª¤½¤¯µ¯¤¤¿µÙÆü¤ÎÄ«á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÈ¯É½¤¹¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦ÁðÌî¡Ê¡÷gorei3nomune¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î26Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥Ú¡¼¥¸¤ÎÌ¡²è¡£ÆüÍËÆü¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡ÖÃÏÌ£¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤Î¤ªÃëº¢¡£¡ÖÁðÌî¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¤¯¤é¤²¤µ¤ó¡×¤¬2¿ÍÊÂ¤ó¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿²¾²¤«¤é¡¢¤¯¤é¤²¤µ¤ó¤¬Àè¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¡£
Á°Æü¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Ø¹Ô¤Ìë¹¹¤«¤·¤·¤¿¤¿¤á¡¢Àµ¸á²á¤®¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüÍËÆü¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£²È»ö¤äÇã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤ÎÍÑ»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ¼Êý¤Ë......¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Â»¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¬......ÁðÌî¤µ¤ó¤Î¡ÖÃÏÌ£¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×¤¬¤³¤³¤Çµ±¤¯¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤Í¡×
¡Ö¤â¤¦¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
³°¤ÏÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤ªÉ÷Ï¤¡ª¡©¡¡¤¯¤é¤²¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í......¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ÈÍ¼ÈÓ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤À18»þ¤À¡ª¡×
¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤ªÆÀ´¶¤¢¤ë¤è¤Í¡×
»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë·ÁÀªµÕÅ¾¡£»þ´ÖÂÓ¤Ï¡ÖÍ¼Êý¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿´»ý¤Á¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¤¢¤ì¤À¤±¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÍËÆü¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¼«Í³»þ´Ö¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡ª
ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤éÀäÂç¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï´ò¤·¤¤¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤²¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÁðÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃÙµ¯¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸á¸å10»þ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ½¢¿²¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1Æü¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÀè¤ËºÑ¤Þ¤·¤Á¤ã¤¦¤À¤±¤Ç¡Ø¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¡Ù¤«¤é¡Ø¤Þ¤À¤³¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï5Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ê¬¤«¤ë ¤ªÉ÷Ï¤Áá¤¯Æþ¤ë¤À¤±¤Ç1Æü¤¬¾¯¤·±ä¤Ó¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢ÆüÍËÆü¤ËÁá¤¯¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¸«¤ë»þ´Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆüÍË¤ÎÌë¤µ¤Ã¤µ¤ÈÉ÷Ï¤Í¼ÈÓºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ªÆÀ´¶¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¡£ÆüÍË¤Ï¤¤¤Ä¤â16»þ²á¤®¤¯¤é¤¤¤ËÉ÷Ï¤Æþ¤ë¡×
¡Ö²¿¸Î¤«¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤¿¸å¤Ï¼«Í³»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ§¼±¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Æü¡¢ÃÙ¤¯µ¯¤¤¿³§¤µ¤ó¡£ÀäË¾¤»¤º¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë