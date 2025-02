『すみっコぐらし』より、バレンタインにぴったりな ”チョコレート” テーマの最新アートがめちゃ可愛い一番くじが2月14日より登場♪ お手軽に美味しい楽しいチョコレートスイーツが楽しめるチョコファウンテンもラインナップ!ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ すみっコぐらし 〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜』が、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、イトーヨーカドー店舗、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで、2025年2月14日(金)より順次展開される。

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』の仲間たちがチョコレートなスタイルで登場する本アイテムは、バレンタインにぴったり。A賞は、手軽に楽しくチョコレートパーティができるチョコレートファウンテン。チョコレートファウンテンはすみっコぐらしの一番くじシリーズで初登場のアイテムとなっている。最新のチョコレートな『すみっコぐらし』たちのアートがデザインされており、ビジュアルもとっても可愛い仕上がりだ。B賞はチョコレートのベストをまとった可愛いとかげぬいぐるみ。C賞はチョコレートを持ったすみっコたちのぬいぐるみマスコットだ。ボールチェーン付きなので、一緒におでかけを楽しむことができる。D賞は喫茶のメニューになったしろくまとねこのフィギュアチャーム。そのほか、E賞にはA賞のチョコレートファウンテンとあわせて使用できるガラスボウルとカトラリーを選べる3種のテーブルウェア、F賞は使い勝手抜群の選べる6種のハンドタオルとコースターのアソート、G賞にはすみっコたちの最新アートが楽しめる、選べる6種のラバーチャームなどがラインナップされている。最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、チョコレートフェアに合わせたおしゃれなしろくまぬいぐるみをご用意。A賞と同仕様のチョコレートファウンテンが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定なので、お楽しみに。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.