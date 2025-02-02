¡íÎáÏÂ¤ÎÌþ¤ä¤·É±¡í¡¦»ÖÅÄ²»¡¹¡£¤½¤ÎÈáÁÔ¤Ê¡Ê¡©¡Ë·è°Õ¤ÎÍýÍ³¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡Ø²»¿§-vivace-¡ÙÂæÏÑÎ¹¹ÔÊÔ¡¢¡Ø²»¿§-cantabile-¡ÙÄ¹ºê¡¦¸ÞÅçÎóÅçÊÔ¤ò2ºýÆ±»þ´©¹Ô¡£
º£Ç¯¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ò²÷Áö¤¹¤ë"¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤³¤È»ÖÅÄ²»¡¹¤¬¡¢2·î3Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤7¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¤½¤Î´é¤Ë»÷¹ç¤ï¤ÌÈë¤á¤¿¤ëÌîË¾¤òº£¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û"Âç¿Í¤Î¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤Ë¡¢²áµî¥¤¥ÁºÇÀÜ¶á¡ª
¢£"Âç¿Í¤Î¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢¤¢¤ë·üÇ°
¡½¡½º£²ó¤Ï½µ¥×¥ì¤Ç¤Î3²óÌÜ¤ÎÉ½»æ»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÏÂ¡×¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¡¢Ìþ¤ä¤·¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î³ûÀî¤Ë¤¢¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÄ¹¤¯¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¿á¤È´¤±¤Æ¡¢·ì¤¬¤¹¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¡ÖÂç¿Í¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
»ÖÅÄ¡¡¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¡¹ÌµÍý¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÇÞÂÎ¤µ¤ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ë¤È¤¤âºÇ¶á¤ÏÉ¬¤º¡ÖÂç¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë°ã¤¦ÌÌ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢"Âç¿Í¤Î¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö²»¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È¤«¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤¬......¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¡¢¼ÂÊª¤Î»ä¤ò¸«¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Í¤Í¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ¬¾å¤ËÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¡Ë¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È......¡£
¡½¡½¡Ê¤¢¤ì¡©¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ÖÅÄ¡¡¤³¤ó¤Ê¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤º¤È¤â´é¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÈÄ¹ºê¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢Îò¤â¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÀÎ¤ÎºîÉÊ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¸½¾ì¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÁ°¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£É½¸½Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢É½¾ð¤Ã¤ÆÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·......¤¢¤È¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥º¤âÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â»ä¡¢ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤½¤³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¡¢É½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ÖÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤êÅª¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡»£±ÆÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿©»ö¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶Ú¥È¥ì¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤É¤³¤É¤³¤ò½¸ÃæÅª¤ËÃÃ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤Í¤Í¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÂè3¾Ï¤Ë°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÀÆð¤È¶Ú¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤òÁý¤ä¤¹¡©
»ÖÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¼Â¤Ï¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÎÊì¤Ï´ï³£ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤âÂÎ¤¬Æð¤é¤«¤¤¤·¡¢½ÀÆð¤ä¶Ú¥È¥ì¤ÎÊýË¡¤â¤¤¤í¤¤¤íÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤Ê¤«¼þ¤ê¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ......¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¤Î¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤âÁ´Éô¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤Î¤Û¤«¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡¡½é¿´¤òËº¤ì¤º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï°ú¤Â³¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤³¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿½µ¥×¥ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤È......¡£
¡½¡½ìÅÍß¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð°ÊÁ°¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¤¿¤é¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Íß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤Ç¤â¸À¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿»Å»ö......¤¿¤é¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤Ì¤ë¤Ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤â¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤È¤«¤â¡¢Á´Éô¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ì¤ë¤Ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼......¡©¡¡
»ÖÅÄ¡¡Ãí¼Í¤â¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤âËÜÅö¤ÏÂç·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤é¥«¥â¥ó¥«¥â¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½......¤È¤â¤«¤¯¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢º¬µò¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¿®¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À......¤½¤ì¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¼«¿®¡¢¸¬µõ¤µ¤ò·ó¤Í¤¿¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º¬µò¤Î¤¢¤ë¼«¿®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»ÖÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¡¢¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤È¤«·Ð¸³¤¬º¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿²º¡¦Ê¿ÏÂ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤ÈÆ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Êº¬µò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡£
»ÖÅÄ¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½°ì²ó¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
»ÖÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¶ìÆñ¤Ï¿ÆÎ¥¤ì¡¢ËåÎ¥¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËºÇ½ª¼êÃÊ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤µ¤Ã¤ÁáÂ®¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ë½ÀÆð¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡£
»ÖÅÄ¡¡ÁáÂ®¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤¢¤ë¼Â²È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ª
¡½¡½¤·¤¿¤¿¤«¤Ê"¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤â¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÖÅÄ²»¡¹¡ÊNene SHIDA¡Ë
1998Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì ºë¶Ì¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹167Ñ ·ì±Õ·¿¡áAB·¿
¡»¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ëºù°æº»ÍåÌò¤Ç½Ð±é¡£3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø²»¿§-vivace-¡ÙÂæÏÑÎ¹¹ÔÊÔ¡¢¡Ø²»¿§-cantabile-¡ÙÄ¹ºê¡¦¸ÞÅçÎóÅçÊÔ¡Ê¶¦¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆ±»þÈ¯Çä¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë12¡§30¡Á¡¢Åìµþ¡¦SHIBUYA TSUTAYA¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþ¡¦CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ç¸ø±éÍ½Äê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡ØÊü²Ý¸å¤ËÀ±¤Ï¤ß¤¨¤ë¤«¡Ù¤Î¡¢24Æü12¡§30¡Á²ó¡¢16¡§30¡Á²ó¤ËÂÀÅáÀîÍÛ°¦Ìò¤Ç½Ð±é¡£ËÜ³Ê¼«Å¾¼Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ê¥À¡¼¡ú²÷´À!¥µ¥¤¥¯¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡ÊNHK BS¡¢¶âÍË23¡§30¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@nenemaru0715¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@shida_nene0715¡Û
»ÖÅÄ²»¡¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÇ®¤¤ÅÇÂ©¡Ù
»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó