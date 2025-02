【ライブレポート】MAN WITH A MISSION、15周年のアリーナツアー開幕！未発表の新曲「Vertigo」サプライズ披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■本ツアーでは、バンドの15周年にちなみ、15曲を決定するファン投票を実施!公演ごとにその日限りのセットリスト

2月1日(土)に宮城・セキスイハイムアリーナにて、MAN WITH A MISSIONが全国アリーナツアー「MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」をスタートさせた。

本ツアーでは、バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票で決定する「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」を実施。ファン投票によって選出された15曲に加え、メンバーやバンドスタッフも投票を行い、公演ごとにその日限りのセットリストが完成するというもの。

狼たちの15周年を祝いに集まった約7,000名の観客を前に、ステージに狼5匹が姿をみせると場内に声援が轟き、Jean-Ken Johnnyは「遊ンデクレルカ仙台!」と呼び掛ける。

ファン投票によってつくられたセットリストは新旧織り交ざった色とりどりの楽曲を披露。15年の間、国内外を問わずにいくつものステージを渡り歩いてきた生粋のライブバンドであるMAN WITH A MISSIONの魅力が詰まった一日だった。

また、このツアーで1月29日から配信がスタートした新曲「REACHING FOR THE SKY」、そして、未発表の新曲「Vertigo」をサプライズ披露し観客を驚かせた。このあとツアーは5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演行われる予定。

なお、MAN WITH A MISSIONは3月12日に約3年ぶりの新譜『XV e.p.』(読み:フィフティーンイーピー)をリリースすることが決定している。

PHOTO BY 酒井ダイスケ

リリース情報

2025.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「REACHING FOR THE SKY」

2023.03.12 ON SALE

EP『XV e.p.』

ライブ情報

MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

02/01(土) 宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ

02/22(土) 新潟・朱鷺メッセ

03/01(土) 愛知・愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

03/02(日) 愛知・愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

03/08(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

03/15(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

03/22(土) 神奈川・神奈川・Kアリーナ横浜

03/23(日) 神奈川・神奈川・Kアリーナ横浜

04/12(土) 兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

04/13(日) 兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

04/19(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

05/09(金) 石川・石川県産業展示館4号館<追加公演>ツアーファイナル

『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/