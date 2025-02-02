韓国9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、3月26日(水)のJapan 2nd EP『Jelly Bean』リリースに先駆けて、2月10日(月)に日本オリジナルのタイトル曲「Jelly Bean」を先行配信する。さらに、本日2月2日(日)20時から放送のニッポン放送「古家正亨 　K TRACKS」ではメンバー全員がゲスト出演し、「Jelly Bean」が初オンエアされる。

また、2月10日(月)から開幕するCRAVITY初のオリジナルコンサートでの初披露も予定されており、3日(月)18時にはビクターエンタテインメントの公式YouTubeチャンネルにて、「Jelly Bean」のチアリング動画が公開される。

リリース情報

Japan 2nd EP『Jelly Bean』

初回限定盤


通常盤


生産限定ファンクラブ盤


生産限定VICTOR ONLINE STORE盤

2025年3月26日(水)リリース
【CD収録内容】※全形態共通
M1　Jelly Bean
M2　Love or Die -Japanese ver.-
M3　SCORCH
M4　ENIGMA
M5　Cheese -Japanese ver.- 
【DVD収録内容】
1. Jelly Bean（Music Video）
2. Jelly Bean（Making Movie）

▼初回限定盤（CD＋DVD）　VIZL-2430／3,630円(税込)
・セルカフォトカードA ver. (9種ランダム1枚) 封入
・初回限定盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入　※初回プレス分のみ
▼通常盤（CD）　VICL-66055／2,420円(税込)
・セルカフォトカードB ver. (9種ランダム1枚) 封入
・通常盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入　※初回プレス分のみ
▼生産限定ファンクラブ盤（CD） 　NCS-3057／2,420円(税込)
・セルカフォトカードC ver. (9種ランダム1枚) 封入
・アナザーソロジャケット封入（9種ランダム1種）
・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル 
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入　※初回プレス分のみ
▼生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）　NCS-10312／2,420円(税込)
・セルカフォトカードD ver. (9種ランダム1枚) 封入
・VICTOR ONLINE STORE盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入　※初回プレス分のみ
▼VICTOR ONLINE STORE限定バンドル
初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤それぞれに「Jelly Beanチャーム付きアクリルキーホルダー（9種ランダム1種）」が付属した限定のスペシャルセット。
※生産限定ファンクラブ盤はセット対象外となります。
特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/

ライブ・イベント情報

＜CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter ＆ Sweet”＞
2025年2月10日（月）大阪・フェスティバルホール　開場18:00／開演19:00
2025年2月11日（火・祝）大阪・フェスティバルホール　開場13:00／開演14:00
2025年2月11日（火・祝）大阪・フェスティバルホール　開場18:00／開演19:00
2025年2月14日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA　開場17:00／開演18:00
2025年2月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA　開場12:00／開演13:00
2025年2月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA　開場17:00／開演18:00

関連リンク

◆CRAVITY「Jelly Bean」特設サイト
◆CRAVITY　オフィシャルサイト