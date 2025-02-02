CRAVITY、3/26発売Japan 2nd EP『Jelly Bean』の「Jelly Bean」を先行配信
韓国9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、3月26日(水)のJapan 2nd EP『Jelly Bean』リリースに先駆けて、2月10日(月)に日本オリジナルのタイトル曲「Jelly Bean」を先行配信する。さらに、本日2月2日(日)20時から放送のニッポン放送「古家正亨 K TRACKS」ではメンバー全員がゲスト出演し、「Jelly Bean」が初オンエアされる。
リリース情報
初回限定盤
通常盤
生産限定ファンクラブ盤
生産限定VICTOR ONLINE STORE盤
2025年3月26日(水)リリース
【CD収録内容】※全形態共通
M1 Jelly Bean
M2 Love or Die -Japanese ver.-
M3 SCORCH
M4 ENIGMA
M5 Cheese -Japanese ver.-
【DVD収録内容】
1. Jelly Bean（Music Video）
2. Jelly Bean（Making Movie）
▼初回限定盤（CD＋DVD） VIZL-2430／3,630円(税込)
・セルカフォトカードA ver. (9種ランダム1枚) 封入
・初回限定盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入 ※初回プレス分のみ
▼通常盤（CD） VICL-66055／2,420円(税込)
・セルカフォトカードB ver. (9種ランダム1枚) 封入
・通常盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入 ※初回プレス分のみ
▼生産限定ファンクラブ盤（CD） NCS-3057／2,420円(税込)
・セルカフォトカードC ver. (9種ランダム1枚) 封入
・アナザーソロジャケット封入（9種ランダム1種）
・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入 ※初回プレス分のみ
▼生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD） NCS-10312／2,420円(税込)
・セルカフォトカードD ver. (9種ランダム1枚) 封入
・VICTOR ONLINE STORE盤ジャケット・ビジュアル
・イベント応募抽選シリアルナンバー封入 ※初回プレス分のみ
▼VICTOR ONLINE STORE限定バンドル
初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤それぞれに「Jelly Beanチャーム付きアクリルキーホルダー（9種ランダム1種）」が付属した限定のスペシャルセット。
※生産限定ファンクラブ盤はセット対象外となります。
特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/
ライブ・イベント情報
2025年2月10日（月）大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2025年2月11日（火・祝）大阪・フェスティバルホール 開場13:00／開演14:00
2025年2月11日（火・祝）大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2025年2月14日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:00／開演18:00
2025年2月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場12:00／開演13:00
2025年2月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:00／開演18:00
関連リンク
◆CRAVITY オフィシャルサイト