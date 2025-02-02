【高校ラグビー】日本代表メンバー決定！“花園連覇”の桐蔭学園などから全国の精鋭が集結　『巧速』を体現する２９人でイングランド遠征へ！

２月１日、ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月にイングランド遠征を行う２０２４年度の高校日本代表メンバー２９人を発表しました。



幾度にもわたるセレクション合宿を経て代表メンバーに選ばれたのは、ＦＷ１６人とＢＫ１３人の２９人。花園連覇の桐蔭学園（神奈川）からは最多の７人、そのほか準優勝の東海大大阪仰星（大阪）、ベスト４の国学院栃木（栃木）、常翔学園（大阪）など全国の強豪校から選出されました。花園出場が叶わなかった学校からも、Ｕ１９代表に選出の本山佳龍選手（長崎南山）、小林佑貴選手（慶應義塾）ら将来有望な５選手が名を連ねました。





選考にあたった桑原立高校日本代表監督は「世界屈指のサイズとパワーを誇るイングランドに対して、第５０期の目指すラグビースタイル『巧速＝相手の時間とスペースを奪う』を体現できる選手を選考しました。世代の日本代表としての使命を全うすべく、選手とスタッフが心を１つにして、力を尽くして参ります」とコメント。桜のジャージを背負うチームの熱い決意を示しました。高校日本代表はこの後、２月に５日間の強化合宿（奈良・天理親里ラグビー場)を敢行。３月７日からの直前合宿（東京・辰巳の森海浜公園ラグビー練習場）を行った後、３月１０日にイングランドへ出発。Ｕ１９イングランド代表との国と国の名誉とプライドをかけた対決を含む３試合を戦います。【メンバー一覧】ＰＲ１ 原悠翔（大阪桐蔭）ＰＲ１ 土屋裕資（国学院久我山）ＰＲ１ 石原遼（桐蔭学園）ＨＯ 高山成王（高鍋）ＨＯ 齋藤丈太郎（国学院栃木）ＰＲ３ 本山佳龍（長崎南山）ＰＲ３ 佐々木大斗（常翔学園）ＬＯ 百武聖仁 (東海大大阪仰星)ＬＯ トゥポウ ランギ (東海大福岡)ＬＯ アホ アントニオ（青森山田）ＬＯ 西野誠一朗（桐蔭学園）FL/NO8 下境洋（国学院栃木）FL/NO8 申驥世（桐蔭学園）FL/NO8 野口健（流通経大柏）FL/NO8 新里堅志（桐蔭学園）FL/NO8 井本章介（常翔学園）ＳＨ 川端隆馬（大阪桐蔭）ＳＨ 後藤快斗（桐蔭学園）ＳＨ 岩田大司 (佐賀工)ＳＯ 丹羽雄丸（桐蔭学園）ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾）ＣＴＢ 安西良太郎（慶應義塾）ＣＴＢ 深田衣咲（東福岡）ＣＴＢ 大久保幸汰（御所実）ＣＴＢ 向井悠統（東海大大阪仰星）ＷＴＢ 内田慎之甫（佐賀工）ＷＴＢ 久住誓蓮 (石見智翠館)ＦＢ タウファ テビタ悦幸（報徳学園）ＦＢ 古賀龍人（桐蔭学園）【試合日程】▼３月１２日（水）午後７時（現地時間）キックオフ高校日本代表 対 オックスフォード大学Ｕ２０カテゴリー▼３月１６日（日）午後２時（現地時間）キックオフ高校日本代表 対 サラセンズ アカデミー▼３月２２日（土） 午後２時（現地時間）キックオフ高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表