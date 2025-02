スペシャリテはカリモチ食感がたまらない「夜明けのカヌレ」！ やさしいおいしさの焼き菓子を召し上がれ（東京・仙川）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人気洋菓子店「feuquiage」の2号店が仙川駅近くにオープン。看板商品の焼き菓子はもちろん、オリジナルの生ケーキも見逃せません。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

feuquiage 仙川店(東京・仙川)

大人気の焼き菓子 写真:お店から

2024年12月、仙川駅から徒歩5分ほどの場所に、良質の素材を使ってシンプルに作る焼き菓子を販売する「feuquiage 仙川店」がオープンしました。シェフパティシエの畠山 和也氏は高校卒業後、埼玉で愛されているお菓子工房「エミール」にて修業を始めました。その後、「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に選出されている、フランス人シェフのサントス・アントワーヌが手掛ける人気パティスリー「クリオロ」の移転前の店「エコール·クリオロ」や、成城の有名店などを経てインドネシア・ジャカルタの老舗パティスリーにてエグゼクティブシェフを3年半務めて帰国。国分寺の「パティスリー・イチリン」のシェフ、同じく国分寺「Ngram」の立ち上げ及びシェフを経て「feuquiage」を立ち上げました。仙川を中心としたポップアップで人気を集め、2021年、調布市小島町に「feuquiage」実店舗をオープンすると、スペシャリテの焼き菓子や季節を感じるケーキが話題となり、連日スイーツ好きの方々が訪れています。

温かみを感じる店舗 写真:お店から

店内はブラウンを基調にしていて、木の温もりを感じる落ち着いた空間です。アンティークのエレガントなランプやドライフラワーが、お洒落な雰囲気を演出。ショーケースにはケーキや焼き菓子が並び、どれもおいしそうで見ているだけでワクワクします。

夜明けのカヌレ 写真:お店から

看板商品の「夜明けのカヌレ」380円は、畠山氏がジャカルタでシェフを務めている時に生み出したもの。最上級インドネシア直輸入のタヒチ種バニラビーンズを使用し、フランス産発酵バターをたっぷり使って作られたカヌレは、外はカリッと中はもっちりとした理想的な食感。外はさっくり、中はしっとりとした「フィナンシェ」280円も人気で、ナッツ感がたまらない「フィナンシェ ノワゼット」340円や、生地全体からピスタチオの香ばしさを感じる「フィナンシェ ピスターシュ」380円などもあります。また、同店限定のフランス・ブルターニュ地方の伝統菓子「ファーブルトン」480円もおすすめです。

ナポレオンパイ 出典:Satohirococomochiさん

生ケーキも「ショートケーキ」630円や「モンブラン」680円、「ナポレオンパイ」780円など、約10種類を用意。焼き菓子を詰めたお洒落なギフトボックスもあり、手土産や贈り物にも重宝しそうですね。誕生日など、記念日用のホールケーキも対応しています。

お好きなケーキをカフェに持ち込みできる企画も 写真:お店から

2025年2月の現在、斜め向かいにあるカフェ・ダイニングバー「コパンコパン」に同店のケーキを持ち込みできる企画を行っていて、コーヒーと紅茶が50円引きで楽しめるとのこと。持ち込みできるのは平日の14〜18時で、コーヒーはケーキに合わせた豆をおすすめしてもらえ、お気に入りのケーキとコーヒーでゆったりとコーヒータイムを過ごせます。

素材に拘った、シンプルながらもほっとするおいしさの洋菓子は、自分へのご褒美や大切な人への贈り物としても最適。心がほどけるスイーツを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

フィナンシェ 出典:あゆみ9192さん

『まずはシンプルなフィナンシェ(280円)と、マドレーヌ(320円)を購入。

このままでは、いずれもカミさんに強奪される恐れがあるので、お土産のクッキー(ディアマンヴァニーユ)も追加で購入。

帰宅後、カミさんがディアマンに気を取られている隙に、まずはマドレーヌからいただきます。

…ふむ、レモンはほんのり。

まだディアマンの効果は継続。今のうちに、と続けてフィナンシェを取り出す。

手に持った感じで、外殻を感じる。一口食べる。

シットリした外壁。「カリッ」とかではなく、表面のサクッとした薄い層に続く濃縮された生地の風味。

一方で、壁の内側はシットリが前面に押し出され、変な例えだが滑らかさを感じて風味良し。グラデーションともまた違うんだけど、外殻から外壁、内部が美味しさの連続体(何を言ってるの?)オイチイ!!!

いやぁ、200円台のフィナンシェでコレは少し感動的』(kazyuryさん)

夜明けのカヌレ 出典:mona.youさん

『今回は夜明けのカヌレを購入しました。「良質の材料を使ってシンプルに作る」ことをモットーに極太のインドネシア直送のヴァニラビーンズ、甘味が残るように軽く焦がしたフランス産発酵バター、きめの細やかな小麦粉が使用されています。夜明けのカヌレはカリカリとしたその食感はフキアージュを代表するシグネチャーとのことです。生地の表面はカリッと仕上げられていて、内側はもっちりとしていて口溶けがよくて、とても美味しかったです。また、feuquiageのフランス産発酵バターのフィナンシェは夜明けのカヌレと双璧を成すフキアージュのスペシャリテとのことです』(mona.youさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆feuquiage 仙川店住所 : 東京都調布市仙川町1-3-32TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

