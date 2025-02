櫻坂46、ONE OK ROCKらがランクイン！今注目の歌詞ランキング1位にNiziUの「AlwayS」が輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、1月30日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、NiziUの「AlwayS」が輝いた。さらに、3位と5位には「YOAKE」と「Buddy Buddy」がそれぞれランクイン。いずれも2025年2月5日にリリースされる1st Mini Album『AWAKE』収録曲だ。「AlwayS」は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた楽曲であり、映画『野生の島のロズ』スペシャルソング。歌は<「私の思い出」 数えると 懐かしいあの場所から どれだけ遠くへ来てしまったんだろう 寂しくなる今日の夜>と幕を開ける珠玉のバラードとなっている。

2位には、櫻坂46の「UDAGAWA GENERATION」が初登場。2025年2月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、森田ひかるがセンターを務める。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂?』(テレビ東京系)内のインタビューで森田は、「10枚目シングルという節目を超えて、また新たな一歩目として11枚目シングルの期間もたくさんの方に愛をお伝えして、そしてたくさんの愛をいただけるようなシングルを作りたい」と意気込みを語っている。

4位には、ONE OK ROCKの「Puppets Can’t Control You」がランクイン。10位には「+Matter」もランクインしている。いずれも2025年2月21日にリリースされるニューアルバム『DETOX』収録曲だ。「Puppets Can’t Control You」は、松坂桃李が主演の日曜ドラマ『御上先生』(TBS系)主題歌。そして「+Matter」は、ONE OK ROCKがワールドツアーのアンコールでのみ披露した新曲であり、アサヒスーパードライのCMソングに起用されている。

6位には、『ユイカ』の「おくすり」が初登場。2025年2月5日にリリースされる新曲だ。2nd LIVE『Sweet alyssum』で初披露された同曲は、20歳を迎えた『ユイカ』初の配信リリース曲で、編曲はトオミヨウが担当。従来のバンドサウンドではなく、シンセや打ち込みのビートがメインの爽やかなエレクトロ風なサウンドと、自らを“おくすり”に例えたPOPな歌詞が特徴的なラブソングに仕上がっている。

7位には、.ENDRECHERI.の「.ENDRECHERI. Brother」が初登場。2025年2月26日にリリースされるミニアルバム『END RE』収録曲だ。ミニアルバムのタイトルには、ポジティブな終わりとポジティブな始まりという意味が込められている。「.ENDRECHERI. Brother」は、オーディエンスとのコール&レスポンスから生まれた、FUNKのグルーヴの中で純粋に己を開放することを歌い、すでにライブでは会場一体となって必ず盛り上がる楽曲となっている。

【2025年1月30日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 AlwayS/NiziU2位 UDAGAWA GENERATION/櫻坂463位 YOAKE/NiziU4位 Puppets Can’t Control You/ONE OK ROCK5位 Buddy Buddy/NiziU6位 おくすり/『ユイカ』7位 .ENDRECHERI. Brother/.ENDRECHERI.8位 痛覚/amazarashi9位 With a Wish/鬼頭明里10位 +Matter/ONE OK ROCK