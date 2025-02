「大統領の娘なのにまさかのスケスケ…！」米大統領の娘イヴァンカ・トランプの《デコルテ全開の超絶セクシードレス》にトランプファンの投稿も続々…！

結構スケスケ...ですよ!

アメリカの女性実業家で第45,47代大統領の娘でもあるイヴァンカ・トランプ(43)が自身のインスタグラムを更新。父の大統領就任式の前夜に開かれたディナーを楽しんだ様子をファンに披露していた。

彼女は、「An unforgettable evening at the candlelight dinner on the eve of my father’s inauguration as the 47th President」などのテキストを絵文字とともに写真を公開している。日本語にすると、「父の第47代大統領就任前夜のキャンドルライトディナーでの忘れられない夜」となる。

この日の彼女は、装飾が数多散りばめられた銀のドレスアップで登場。美しいブロンドヘアをなびかせ、抜群のプロポーションを誇る彼女に周りのファンも溺愛の模様。実年齢を感じさせない美スタイルにも衝撃だが、なんと言っても少し透けており美脚が見えるか見えないかのチラリズムも見事である。43歳を迎えたとは思えないほどの肌の美しさが際立っていた。

早速ファンからは、「アメリカに神のご加護」「最高の完璧な美しさ」「あなたは素敵!! とても上品!」などといった称賛の声で溢れかえっていた。

彼女は1月20日のつい先日大統領になったドナルド・トランプの娘として名高い。当のトランプは大統領に就任するやいなや、大統領令を連発。演説を終えたステージ上での署名はまさに“ファンサービス”そのもの。有権者に対してトランプ就任によってアメリカは変わるという強い思いを大統領令によって実現させていった。パリ協定からの離脱やWHOからの脱退、はたまた議会襲撃事件の有罪者に恩赦を与えるなど出された大統領令は多種多様。今後の世界の政治に大きな影響が生まれそうだ。

そんな大統領の娘であるイヴァンカはかつてドナルドの側近である大統領補佐官に任命されホワイトハウス入りするなどして話題になったことが記憶に新しい。1967年に制定された「大統領縁故禁止法」によって、彼女は無給でホワイトハウスに勤めたのは良いものの、ホワイトハウスがトランプファミリーにより私物化されているのではと問題になったこともあった。今回第47代アメリカ合衆国大統領として就任したトランプだが、政治から縁を切るという発言も見られ今後の彼女に去就に注目が集まっている!

