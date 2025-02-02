BE:FIRST、『ONE PIECE』 魚人島編EDテーマ「Sailing」リリックビデオ公開
BE:FIRSTが、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のリリックビデオを公開した。
◆リリックビデオ
「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。
今回公開されたリリックビデオは、現在放送中のTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」 の実際のシーンで構成されている。メンバーのSOTA、SHUNTO、RYUHEI作詞に参加した、魚人島編へのオマージュが散りばめられたリスペクト溢れるリリックを楽しんでいただきたい。
リリース情報
2025年2月3日（月）先行配信
Pre-Add & Pre-Save：https://avex.ffm.to/befirst_spacecraft
Lyrics : SKY-HI, SHUNTO
Music : SAS, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, SAS（INIMI）, LOAR（INIMI）
◆ニューシングル「Spacecraft / Sailing」
2025年2月5日（水）発売
予約・購入：https://befirst.lnk.to/6thSingle
［CD収録内容］※全品番共通
1.Spacecraft
2.Sailing（TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌）
3.誰よりも（映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌）
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録予定
◾️LIVE盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61496/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61497/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MV盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61498/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61499/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット：ワンピースアニメ絵柄
［SG+DVD（スマプラ対応）］ワンピースアニメ盤
品番：AVCD-61500/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：紙ジャケット
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61501/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：デジパック
［映像収録内容］（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
［SG（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61502
価格：\1,815（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61503/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61504/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
関連リンク
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