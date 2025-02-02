¾´ýÃæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¡Ö´ýÉè¡×¤òºÆ¸½¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¢ªÇÛ¿®Ää»ß¡¡Çå½þµá¤á¤¿¡Ö¾´ý¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬µÕÅ¾ÇÔÁÊ¡Ö¼«Í³¶¥Áè¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¡×Âçºå¹âºÛ
¾´ýÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ÎÈ½·è¤Ç¤¹¡£¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é¸¢Íø¤òÆÀ¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¡¢´ý»Î¤Î»Ø¤·¼ê¤ò¼¨¤¹¡Ö´ýÉè¡×¤òÈ×ÌÌ¾å¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¸½¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¡ÖÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿½ÀÁ¤ÇÇÛ¿®¤¬Ää»ß¤µ¤ìÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¡££²¿³¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬µÕÅ¾ÇÔÁÊ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¡Ä¡¡´ýÉè¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¸½¤·¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
£±¿³¡¦£²¿³È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï£²£°£²£°Ç¯£¹·î¡Á£²£°£²£³Ç¯£±·î¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤éÊü±Ç¸¢¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÆÀ¤¿¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¾´ý¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ä¸ø¼°Àï¤ÎÃæ·Ñ¤ò»ëÄ°¡£´ýÉè¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ×ÌÌ¾å¤ËºÆ¸½¤·¤¿Æ°²è¤ò·×£±£°ËÜ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤Ï³ÆÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Î±¿±Ä¸µ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¡×¤òÍýÍ³¤Ëºï½ü¤ò¿½ÀÁ¡£¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤ÎÅö³ºÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤ÏÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤¬´ü¸ÂÆâ¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸å¤ËÅö³ºÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇÛ¿®Ää»ß´ü´ÖÃæ¤ÏÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¿·µ¬Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¤âÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÛ¿®¼ý±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬Çå½þµá¤áÄóÁÊ
ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÆ°²è¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µõµ¶¤Îºï½ü¿½ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ°²èºï½ü¤äÇÛ¿®Ää»ß¤Ç¼ý±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö´ýÉè¾ðÊó¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂ¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤ËÌó£³£´£°Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤Ê¤É¤òµá¤áÄóÁÊ¡£
¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤Ï¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÛ¿®±Ä¶È¾å¤ÎÍø±×¤½¤ÎÂ¾²¿¤é¤«¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´ýÉè¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂ¦¤Î±Ä¶È³èÆ°¤È¤·¤ÆºÇ¤âÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¿³¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬¾¡ÁÊ
£±¿³¤ÎÂçºåÃÏºÛ¡ÊÉðµÜ±Ñ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÏµîÇ¯£±·î¡¢¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤Îºï½ü¿½ÀÁ¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¿¿¼Â¡Ê¡áÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Øµõµ¶»ö¼Â¤Î¹ðÃÎ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
´ýÉè¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍ½þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿µÒ´ÑÅª»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«Í³ÍøÍÑ¤ÎÈÏáÆ¤ËÂ°¤¹¤ë¾ðÊó¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤ÎÀÁµá¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¡¢Ìó£±£²£°Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤Ê¤É¤ò¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
£²¿³¤Ï°ìÅ¾¡Ö¼«Í³¶¥Áè¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·°ãË¡¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡Ö´ýÀïÂ¸Â³¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸ÀµÚ
¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Â¦¤¬¹µÁÊ¡££²¿³¤ÎÂçºå¹âºÛ¡Ê¿¹ºê±ÑÆóºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢£±·î£³£°Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢£±¿³¤È¿¿µÕ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢¢¦ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬¼ý±×¤Î£µ£°¡ó°Ê¾å¤ò´ýÉè¤ÎÍøÍÑ¸¢¤ÎµöÂú¤ä´ýÀï¤ÎÊü±Ç¸¢¡¦ÇÛ¿®¸¢ÎÁ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¼ý±×¤¬´ýÀï¤Î³«ºÅ¡¦±¿±ÄÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¡¢¦Â¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤¬¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤¿´ýÉèÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤¤¡¢½êÄê¤ÎÍøÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐ¶É½ªÎ»¸å¤Ë´ýÉè¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¡¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡ÖÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆ°²èÇÛ¿®¤Ï¡¢ÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¡Ø°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤«¤éÇÛ¿®¤ò¼õ¤±¤ë¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ®Î©¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¸½¾õ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Î´ýÀï¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î´ýÉè¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ°²èÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¡¢¸Î°Õ¤ËÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼«Í³¶¥Áè¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·¡¢±Ä¶È¾å¤ÎÍø±×¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ãË¡¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂ¦¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç§¼±¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ëºï½ü¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´ýÉè¤¬ÃøºîÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë³ÎÄêÈ½Îã¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ç¤Ï¡¢ºâ»º¸¢¿¯³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆ°²è¤âºï½üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö³ººï½ü¿½ÀÁ¤¬ÉÔÅö¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡ÈÍÊ¸î¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ£±¿³È½·è¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀÁµá¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë´þµÑ¡£ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬µÕÅ¾ÇÔÁÊ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµµö²Ä¤Ç¤Î´ýÀïÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¡¢Âç¤¤¯·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹È½·è¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê£Í£Â£ÓÂçºå»ÊË¡Ã´Åö¡¡¾¾ËÜÎ¦¡Ë