¹Åç¡¦ÎëÌÚ¡È¿·¾±Î®¡ÉÄ´À°¡¡¸½¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¡Ö¼ÂÀï¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤¬Âç»ö¡×Áá¤á¤Î»Å¾å¤²¤Ç¶¥Áè¾¡¤ÁÈ´¤¯
¡¡¡Ö¹Åç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±Æü¡¢ÆüÆî¡Ë
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎëÌÚ·òÌðÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡ÈÆüËÜ¥Ï¥àÎ®¡É¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹Ä´À°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£ÁáÂ®¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ£µ£²µå¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤¤¤¤Êý¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¼ÂÀï¤ÎÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤È¸½¾õ¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡£²·î£±Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ÏÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¡Ê£²·î¡Ë£±Æü¤Ë¹ÈÇòÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿Áá¤á¤Î»Å¾å¤²¤Ç¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡¡½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¡Ö°ÜÀÒÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ÂÀï¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤¬Âç»ö¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«¤é¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤à¡£