サムスンは最新フラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズを発売したばかりですが、中国向けに地域限定の機能を提供していると報じられています。

著名リーカーのIce Universe氏は、中国版のGalaxy S25 Ultraでは独自機能として「インテリジェント ドラッグ&ドロップ」機能が提供されると述べています。この機能は、共有したいものを長押しして、別のアプリにドラッグするだけでシェアできるというもの。

Continuing to introduce the Samsung S25 Ultra, this feature is unique to the Chinese version: intelligent drag and drop.

Intelligent drag and drop is an intelligent interactive system that allows you to seamlessly drag and share content. To use this feature, hold down any text,… pic.twitter.com/T30NgNqbMu

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 27, 2025