µð¿Í½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÅÄÃæ¿·¼ç¾¡Ö½÷»ÒÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¼¤È¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤ÎÂç¹ñº²¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢É¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
µÜËÜÏÂÃÎ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡£Éé¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¶¥Áè¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæÈþ±©¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿12Ê¬´ÖÁö¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÌîµå¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡È½÷»ÒÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¼¤È¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¼¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÀîÅç¡¡µ£ÍÎ¡Ë