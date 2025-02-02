ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò²ó¸Ü¡Ö¥Ü¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïµå¾ìÆâ¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢µå¾ìÉßÃÏÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç³«ºÅ¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î10Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£W¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ä¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤È9²ó¡Ä¥Ü¥¯¤¬¤¤¤ëº£¤Î·ÀÌó¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌÀ¸À¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ü¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä½é¤á¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¤¹¤°¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ç¤¹¤éÉÔ°Â¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£