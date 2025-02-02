ËÌÄ«Á¯¤Î¶â»ý¤Á½÷À¤¬¡ÖÆ»Ï©´ÉÍý°÷¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
ËÌÄ«Á¯ËÌÉô¡¢»ü¹¾Æ»¡Ê¥Á¥ã¥¬¥ó¥É¡Ë¤ÎÆ»Ä£½êºßÃÏ¤Î¹¾³¦¡Ê¥«¥ó¥²¡Ë¤ÈÆîÎÙ¤Î¾ë´³¡Ê¥½¥ó¥¬¥ó¡Ë¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¶åÊöÎæ¡Ê¥¯¥Ü¥ó¥ê¥ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Æ½¤¬¤¢¤ë¡£¸Î¶âÀµÆüÁí½ñµ¤Ï2000Ç¯8·î¡¢¸½ÃÏ»ØÆ³¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¤È¤¤¤¦Ï·ÇÌ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤È¤½¤Î°ì²È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ½Æ»¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡ÖÆ»Ï©´ÉÍý°÷¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶âÀµÆü»á¤Ï¡Ö70ºÐ¤ò²á¤®¤¿½÷À¤ËÆ»Ï©´ÉÍý°÷¤Î»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡¢°¦¹ñ¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï2002Ç¯¤Ë¡Ö¶åÊöÎæ¤Î°ì²È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2022Ç¯9·î¤ËÈà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï°¥Åé¤Î²ÖÎØ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤Ë¤â¸«¸þ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ä¤é¤¤»Å»ö¤¬Â³¤¯Æ»Ï©´ÉÍý°÷¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Î¿á¤²ó¤·¤«¡¢´´Éô¤Î±üÍÍÊý¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²«³¤ËÌÆ»¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¶â»ý¤Á¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Æ»Ï©´ÉÍý°÷¤ÎÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤Æ¸ø±é¤ä±ØÁ°¹¾ì¡¢¿ÍÌ±ÉÂ±¡¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤é¤ÏÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î»Ô¡¦·´¤Î°Ñ°÷²ñ¤ä¡¢¿ÍÌ±°Ñ°÷²ñ¡Ê»ÔÌò½ê¡Ë¤Î´´Éô¤ÎºÊ¤¿¤Á¤À¡£
¤Ä¤é¤¤»Å»ö¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¥Î¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¸¥å¡ÊÃÏ°Ì¤äºâÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿µÁÌ³¡Ë¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢³Ú¤ò¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤À¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¿¦¾ì¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À¤ÏÄ«Á¯¼Ò²ñ¼çµÁ½÷ÀÆ±ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏÊý¹©¾ì¡¢´³ÂóÃÏ¡¢ÄéËÉ¤Ê¤É¤Î·úÀß¹©»ö¤Î¶ÐÏ«Æ°°÷¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£½÷ÀÆ±ÌÁ¤Ï·ù¤¬¤ë´´ÉôÉ×¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¶¼Ç÷¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ×¤ÎÉ¾È½¤ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢½÷ÀÆ±ÌÁ¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤â¤·É×¤¬¿¦¾ì¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¡¢Î©¾ì¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤â½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÈó¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤À¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÎ¦¤Î¸ÉÅç¡×¤ËÁ÷¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Öµã¤¶«¤ÖºÊ»Ò¤ËÂ¼Ãæ¤¬¡Ä¡×ËÌÄ«Á¯¤ÇºÇ¤â¡É»Ä¹ó¤ÊÌë¡É¡Ë
Æ»Ï©´ÉÍý°÷¤Ë¤Ê¤ë´´Éô¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½÷ÀÆ±ÌÁ¤Ï¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤¬¤Ê¤¤½÷À¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤À¡£½¢¿¦¤¹¤ì¤Ð½êÂ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¡¢Ï«Æ¯¸½¾ì¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ä«Áá¤¯½Ð¶Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï1Æü2¡Á3»þ´Ö¤ÇºÑ¤ß¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÍÌ±ÈÉ¡ÊÄ®Æâ²ñ¡Ë¤ä´ë¶È½ê¤Î½¾¶È°÷¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢´´Éô¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦¶È´ÉÍý½ê¤äµëÍÜ´ÉÍý½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î½¢¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ñ²È·×²è»ØÉ¸¤ÎÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥Í¤ò²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ºÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¾ðÊó¶Ú¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Æ»Ï©´ÉÍý°÷¤Ê¤éÆÃ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥Î¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï°ìÈÌ½îÌ±¤Î½÷À¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¡£½÷ÀÆ±ÌÁ¤òÈ´¤±¤ÆÆ»Ï©´ÉÍý°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥Í¤â¥«¥Í¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ÅÊýÌµ¤·¤Ë¶ÐÏ«Æ°°÷¤äÃ²´ê»ö¶È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢À¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£