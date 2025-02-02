エスパニョールvsR・マドリー スタメン発表
[2.1 ラ・リーガ第22節](RCDEスタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 7 ハビ・プアド
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 19 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 20 アレックス・クラール
FW 2 Roberto Fernández
控え
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 12 アルバロ・テヘロ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 アルバロ・アグアド
FW 9 アレホ・ベリス
FW 16 ワリード・シェッディーラ
FW 31 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 7 ハビ・プアド
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 19 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 20 アレックス・クラール
控え
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 12 アルバロ・テヘロ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 アルバロ・アグアド
FW 9 アレホ・ベリス
FW 16 ワリード・シェッディーラ
FW 31 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります