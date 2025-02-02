[2.1 ラ・リーガ第22節](RCDEスタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[エスパニョール]

先発

GK 1 ジョアン・ガルシア

DF 4 マラシュ・クンブラ

DF 6 レアンドロ・カブレラ

DF 22 カルロス・ロメロ

DF 23 オマル・エル・ヒラリ

MF 7 ハビ・プアド

MF 10 ポル・ロサーノ

MF 17 ジョフレ・カレーラス

MF 19 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 20 アレックス・クラール

FW 2 Roberto Fernández

控え

GK 13 フェルナンド・パチェコ

GK 33 アンヘル フォルトゥノ

DF 3 セルジ・ゴメス

DF 5 フェルナンド・カレロ

DF 12 アルバロ・テヘロ

MF 8 エドゥ・エスポジト

MF 11 ペレ・ミジャ

MF 18 アルバロ・アグアド

FW 9 アレホ・ベリス

FW 16 ワリード・シェッディーラ

FW 31 アントニウ・ロカ

監督

マノーロ・ゴンサレス

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 34 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 Raúl Asencio

DF 39 Lorenzo Aguado

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります