¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º´ÆÆÄ¡¡Í¾·×¤ÊÀú¤ê¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ä½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÇòÇ®¡Ö¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Îµ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Æü¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¤·Îõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬Áá¤¯¤â²Ð¥Ö¥¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó°ìÈÖ¾è¤ê¡£Â³¤¤¤Æ¡¢£²Ç¯´Ö¾¡¤ÁÀ±¤¬£±·å¤É¤Þ¤ê¤ÎÂç´Ó¿¸°ìÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡£¤½¤·¤Æ»°±º´ÆÆÄ¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤À¤¾¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿£´Ç¯ÌÜ¤Îà¸µ¥É¥é£±á¾®±à·òÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¦¥¨¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÂÎ¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯Æ±¤¸¤³¤È¡Êº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¾®±à¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤éÅÇÏª¤·¤¿»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤â¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¥«¡¼¥Ö¤ò£±µåÅê¤²¤¿¤é´¶³ÐÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ê¼ç¹À¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ëµå¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê»³ºê¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¤òÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¦¤ï¤ì¤¿´äÅÄ¾µ®Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢º£Ç¯»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë°éÀ®Áª¼ê¤Î¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤âÇ®Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê½ÐÎÏ¤ò¡Ë¾å¤²²á¤®¤º¤Ë¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¾±»Ê¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÚ¼Â¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£½éÆü¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤òÊÂ¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¶¥Áè¿´¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼óÇ¾¿Ø¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÊÂ¾¤Ë¤â¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î½çÈÖ¤Ï¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢°ì·³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡ÊÀï¤¤¡Ë¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é£±¤«·î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÈÖÄ¹¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅê¼êÁ´°÷¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤¬Í¥Àè¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÉüµ¢¤Ç¤Û¤Ü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºòµ¨¡¢¿¹¸¶¤¬¼é¸î¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¶õÀÊ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½éÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈÖÄ¹¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦Åê¼ê¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£