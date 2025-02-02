ボーンマスvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第24節】(バイタリティ スタジアム)
ボーンマス 0-2(前半0-1)リバプール
<得点者>
[リ]モハメド・サラー2(30分、75分)
<警告>
[ボ]ライアン・クリスティー(48分)、ディーン・ハイセン(55分)、アンドニ・イラオラ(76分)
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(49分)、アレクシス・マック・アリスター(54分)、フィルヒル・ファン・ダイク(66分)
観衆:11,239人
└したたかリバプール、サラー圧巻2発で難敵ボーンマス撃破!! 遠藤航はインサイドハーフで終盤出場
ボーンマス 0-2(前半0-1)リバプール
<得点者>
[リ]モハメド・サラー2(30分、75分)
<警告>
[ボ]ライアン・クリスティー(48分)、ディーン・ハイセン(55分)、アンドニ・イラオラ(76分)
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(49分)、アレクシス・マック・アリスター(54分)、フィルヒル・ファン・ダイク(66分)
観衆:11,239人
└したたかリバプール、サラー圧巻2発で難敵ボーンマス撃破!! 遠藤航はインサイドハーフで終盤出場