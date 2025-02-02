【プレミアリーグ第24節】(バイタリティ スタジアム)

ボーンマス 0-2(前半0-1)リバプール

<得点者>

[リ]モハメド・サラー2(30分、75分)

<警告>

[ボ]ライアン・クリスティー(48分)、ディーン・ハイセン(55分)、アンドニ・イラオラ(76分)

[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(49分)、アレクシス・マック・アリスター(54分)、フィルヒル・ファン・ダイク(66分)

観衆:11,239人

したたかリバプール、サラー圧巻2発で難敵ボーンマス撃破!! 遠藤航はインサイドハーフで終盤出場