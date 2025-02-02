¡Ú¥³¥é¥à¡ÛµÈÀî¹¸»Ê¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿40Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡Ü¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë5¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«
µÈÀî¹¸»Ê¤¬2·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ë¤è¤ë5¤Ä¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡µÈÀî¹¸»Ê ²èÁü
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤Î´ë²èÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÈLOVE SONG¡É¡¢¡ÈROCK SONG¡É¡¢¡ÈDANCING SONG¡É¡¢¡ÈRUNNING SONG¡É¡¢¡ÈDRIVING SONG¡É¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤¦³Ú¶Ê¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤«¤éÊç½¸¤·¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì1°Ì¤«¤é½ç¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Spotify¤Ë¤ÆµÈÀî¹¸»Ê¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯AR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ü¡Ö³é¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿µÈÀî¹¸»Ê¤Î40Ç¯´Ö
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎµÈÀî¹¸»Ê¤Î40Ç¯´Ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö³é¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö³é¤¡×¤È¤Ï³éË¾´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÂ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿´º¬¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤¬¡ÖNo Satisfaction¡×¤È¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤¬¡ÖLike a Rolling Stone¡×¤È²Î¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µÈÀî¤Ï¼«¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖNo¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö³é¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
µÈÀî¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï1984Ç¯2·î1Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥â¥Ë¥«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î10Æü¸å¤Î2·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¹¤«¤ó¤Ô¤ó¥¦¥©¡¼¥¯¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÈÀî¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Î½é´ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿ºî²È¿Ø¤Ï¡¢¸¶ÅÄ¿¿Æó¡¢ÂçÂôÍÀ»Ö¹¬¡¢NOBODY¡¢¸åÆ£¼¡Íø¡¢°ËÆ£¶ä¼¡¡¢º´Æ£·ò¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è3Éôºî¤Î´ÆÆÄ¤ÏÂç¿¹°ì¼ù¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÈÀî¤ÏºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤ÎµÈÀî¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö³é¤¡×¤È¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¾ì°ã¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÎÏÎÌÉÔÂ¤Ø¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾ÇÁç´¶¤¬Èà¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¡ü¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¼«ºî¶Ê¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î·ã¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ê¤É¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊä¶¯¤·¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁ´Êý°Ì¤Ç¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£µÈÀî¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤¬¹â¹»»þÂå¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¿åµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸õÊä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÅØÎÏ¤ä·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤¬µÏ¿¤ä¿ô»ú¤ä¾¡ÇÔ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¤À¤Ã¤Æ¡¢Çä¾åËç¿ô¡¢½ç°Ì¡¢Æ°°÷¿ô¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤ÇÉ½¤»¤ë»ØÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜÍèÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¶¥µ»¤È°ã¤Ã¤ÆºÎÅÀÉÔÇ½¤À¡£¤³¤³¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤ÅÀ¤À¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê°ì¸«¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤µÈÀî¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëºÍÇ½¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£µÈÀî¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ð¥ë¥¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¼«¸ÊÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡üCOMPLEX¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê²»³Ú¼Â¸³¤Ë¤è¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï
µÈÀî¤Ï1988Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢¡Ö³é¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¡£Åö»þ¤ÎµÈÀî¤Î¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤«¤é¤â¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»×¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£Èà¤Ï´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò°Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1989Ç¯¤ËBOOWY¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤È¤È¤â¤ËCOMPLEX·ëÀ®¡£ÇË³Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
'80Ç¯ÂåËö¤«¤é'90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¶¯ð×¤Ç¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£COMPLEX¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1989Ç¯¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤È¤â¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬²Î»ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
COMPLEX¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê²»³Ú¼Â¸³¤Î¾ì¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎµÈÀî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÐÀÃ¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢'90Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¸åÆ£¼¡Íø¡¢µÈÅÄ·ú¤é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¾·¤¡¢'90Ç¯ÂåÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¡¢¿û¸¶¹°ÌÀ¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤Î¤¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£COMPLEX°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2005Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãTHE FIRST SESSION LIVE 2005 -¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ëÌë¤Ë-¡ä¤Ç¤Î»³²¼ÍÎÊå¡¢ºä°æ¹È½õ¡¢Â¼¾å¡È¥Ý¥ó¥¿¡É½¨°ì¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¤È¤Î¶¦±é¡¢2006Ç¯¤ÎDISCO TWINS¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡üÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãÆüËÜ°ì¿´¡ä¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°
2011Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤âµÈÀî¤Î²»³Ú³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯7·î30Æü¤ª¤è¤Ó31Æü¤ÎCOMPLEX¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Ö¡ãÆüËÜ°ì¿´¡ä³«ºÅ¡¢10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ãKIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN' & SINGIN'¡ÁÆüËÜ°ì¿´¡Á¡ä¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI ROCK¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«Ìä¼«Åú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î»×¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³é¤¡×¤À¤í¤¦¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOVER THE 9¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¸¥ã¥º¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉº¤¦¡ÖÊ²¤²Ð¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ç¤âÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ãKIKKAWA KOJI Premium Night ¡ÈGuys and Dolls¡É¡ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¥¢¥À¥ë¥È¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÀî¤Ï'80Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÂÎ¸½¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈGuys and Dolls¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¡È²»³ÚÉ½¸½¡É¤òµæ¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú¤òÄÉµá¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö³é¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿40Ç¯´Ö¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î40Ç¯´Ö¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï20Ëç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢COMPLEX¤Ç¤Î1989Ç¯¡¢1990Ç¯¤Î³èÆ°¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÀî¼«¿È¤¬¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥°¥í¤Î²óÍ·¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¡¢¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½¬À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤«¤È¹üÀÞ¡¢Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡¢À¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¡¢¿´Â¡¥«¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¡¢³°½ýÀÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Èà¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î40Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡ÖÇÈßÑËü¾æ¡×¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¡ÖÉÔÃÇÁ°¿Ê¡×¤ÎÆü¡¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ü¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿LIVE±ÇÁü3ºîÉÊ¤¬Blu-ray²½
µÈÀî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢LIVE±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÅêÉ¼¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤¬¡¢Blu-rayºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£3ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Âå½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
1994Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØCONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart¡Ù¤Ï¡¢1994Ç¯2·î5Æü¤«¤é5·î29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ49¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãCONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢5·î29Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCloudy Heart¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ò¼´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ²¤ì¤Ê¤¤¿´¶¡¢ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¡¢¸ÉÆÈ´¶¤äÁÓ¼º´¶¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖPurple Pain¡×¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤í¤¦¡£Ëë¤Î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ë¸÷¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¡¢µÈÀî¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Öµã¤½Ð¤·¤½¤¦¡×¡ÖÅÇ¤½Ð¤·¤½¤¦¡×¡ÖÆ¨¤²½Ð¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÄËÀÚ¤Ë¶Á¤¯¡£¤À¤¬¡¢²ÎÀ¼¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶¯ð×¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¡ÖVENUS ¡ÁÌÂ¤¤»Ò¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¤ÇËë¤¬³«¤¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖKISS¤Ë·â¤¿¤ì¤ÆÌ²¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤È¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é°ìµ¤¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«»ö¤À¡£±Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸÷¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Åö»þ¡¢µÈÀî¤Ï28ºÐ¡¢Ýµ¶þ¤·¤¿»×¤¤¤ò°ì½Ö¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤«¤Ä¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡ÈÌ´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤µ¡É¤È²Î¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡ÖCloudy Heart¡×¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤¬À÷¤ß¤Æ¤¯¤ë¡£²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾å¤ò¸«¾å¤²¤ëµÈÀî¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£µÈÀî¤ÎºÇ¸å¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¡¢¡È´õË¾¤Î²Î¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£
2ËÜÌÜ¤Ï2010Ç¯2·î6Æü¤ËÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ã25th ANNIVERSARY LIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï2010Ç¯6·î30Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Î2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDouble-edged sword¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È¥½¡¼¥É(·õ)¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖPurple Pain¡×¤Ç¤Ï¡¢LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢µÈÀî¤¬·õ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿µÈÀî¼«¿È¤¬¥½¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¡×¡ÖSPEED¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDouble-edged sword¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤âÂ¿¤¯±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»à¤Í¤Ê¤¤ÃË¡×¡ÖEl Dorado¡×¡Ö¥í¥ß¥ª¤ÎÃ²¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¥º¥·¥Ã¤ÈÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¡ÖEl Dorado¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¸÷¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤¬²«¶â¶¿¤Ë²½¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥ß¥ª¤ÎÃ²¤¡×¤Ç¤ÏµÈÀî¤Î¤³¤Ö¤·¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤Ö¤·¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ìó14Ê¬¤ËµÚ¤Ö25th¥á¥É¥ì¡¼¤À¡£¡ÖA-LA-BA¡¦LA-M-BA¡×¡Ö¤Ë¤¯¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊNEW¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¡ÖRAIN-DANCE¤¬¤¤³¤¨¤ë¡×¡Ö1980¡×¡ÖBE MY BABY¡×¡Ö¥â¥Ë¥«¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤äCOMPLEX¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÊÂ¤Ó¡¢25Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥É¥ì¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÀî¤ÎÀ¸¤Êý¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖBOY'S LIFE¡×¡£44ºÐ¤ÎµÈÀî¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Æ®»Ö¤È¡¢´ÑµÒ¤Ø¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤È¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
3ºîÉÊÌÜ¤Ï¡¢2012Ç¯9·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØKIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN' & SINGIN'!!!!! ¡ÁÆüËÜ°ì¿´¡Á¡Ù¡£2011Ç¯10·î30Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤È¤¤¤¦´ú°õ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ÈÌ¿´¶¤¬µ¤Ç÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö1990¡×¤«¤éÞÕ¿È¤Î²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£2011Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKEEP ON KICKIN'!!!!!¡Ù¡ØKEEP ON SINGIN'!!!!!¡ÁÆüËÜ°ì¿´¡Á¡Ù¼ýÏ¿¶ÊÃæ¿´¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖRAIN-DANCE¤¬¤¤³¤¨¤ë 2011¡×¡ÖINNOCENT SKY 2011¡×¡ÖLA VIE EN ROSE 2011¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ô¥¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖINNOCENT SKY 2011¡×¤«¤é¤Ï¡¢46ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎµÈÀî¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖMODERN VISION 2007¡×¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¤ÈEMMA¤³¤ÈµÆÃÏ±Ñ¾¼¤È°ËÆ£²Äµ×¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÇòÇ®¤Î±éÁÕ¤â°µ´¬¤À¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÈÀî¤ÎÊì¹»¡¢ÉÜÃæ¾®³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿²Î¡Ö¤¢¤Î²Æ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢µÈÀî¤¬¶»¤Ë¤³¤Ö¤·¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÆüËÜ°ì¿´¡É¤È¤¤¤¦´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥à17¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹
1984Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤¿²Æ¡Ù¤«¤é¡¢2009Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î17th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDouble-edged sword¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à17¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢SHM-CD¤È»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î²»¸»¤ò¤¤¤¤²»¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
10Âå¤ÎµÈÀî¤Î²ÎÀ¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤¿²Æ¡Ù¡¢¡ØLA VIE EN ROSE¡Ù¡¢¡ØINNOCENT SKY¡Ù¤Î3Ëç¤À¡£'80Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î'80Ç¯Âå¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎºÆÉ¾²Á¤ÎÎ®¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ØMODERN TIME¡Ù¡ØA-LA-BA¡¦LA-M-BA¡Ù¡ØGLAMOROUS JUMP ¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎµÈÀî¤Î²áÅÏ´ü¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢µÈÀî¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
COMPLEX¤ò·Ð¤Æ¡¢'91Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØLUNATIC LION¡Ù¤Ï¡¢µÈÀî¤Î¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÆâ¤Ê¤ë¶¸µ¤¤ä¾×Æ°¡£¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¤ä¥°¥é¥à¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¼Â¸³ºî¤Ë¤·¤ÆÌäÂêºî¤À¡£¡ØShyness Overdrive¡Ù¡ØCloudy Heart¡Ù¡ØFOREVER ROAD¡Ù¤Ï¡¢µÈÀî¤¬¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤í¤¦¡£¡ØFOREVER ROAD¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖBOY'S LIFE¡×¤Ï20ÂåºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡£30Âå¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ø¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
µÈÀî¤¬30Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¥Ó¡¼¥È¥í¥Ã¥¯Á´³«¤Î¡ØBEAT¡çSPEED¡Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤âÆ³Æþ¤·¤¿¡ØHEROIC Randezvous¡Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ó¡¼¥È¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØHOT ROD¡Ù¤À¡£'90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¡¢µÈÀî¤Î¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤é»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ØPANDORA¡Ù¡¢³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØJellyfish & Chips¡Ù¤È¤¤¤¦21À¤µª¤ÎºÇ½é¤Î2Ëç¤Ï¡¢¹ä¤È½À¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î¼Á´¶¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
40Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢²»³ÚÅª¤«¤ÄÆùÂÎÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¿È¤Î²»³Ú¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTARZAN¡Ù¡¢¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È¥®¥¿¡¼¤È¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ØDouble-edged sword¡Ù¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤â¡ÈÂÎ¸½¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é17ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢µÈÀî¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ë´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Éõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÈ¼«¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ±¤¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËÀè¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢°Â½»¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ì½Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö³é¤¡×¤òÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¡¢ÄÉµá¿´¡¢ËÁ¸±¿´¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£µÈÀî¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤òÎå¤Þ¤¹²Î¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼«¤é¤Î»Ñ¤ò²Î¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¼Ô¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¼Ô¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ë±ê¤òÅô¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î40Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ø25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÈÀî¤¬¡Ö¼¡¤Ï50¼þÇ¯¤Ç¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê2035Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯µÈÀî¤Ï70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö³é¤¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡ýÄ¹Ã«ÀîÀ¿
¢£¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡¿AR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à
¢£40¼þÇ¯µÇ° ¥é¥¤¥ÖBlu-rayÁ´3¥¿¥¤¥È¥ë
2025Ç¯1·î22Æü(¿å)È¯Çä
¡ØKIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN' & SINGIN'!!!!! ¡ÁÆüËÜ°ì¿´¡Á¡Ù
UPXY-6106¡¡¡ï7,700
¡Ø25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
UPXY-6107¡¡¡ï7,700
¡ØCONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart¡Ù
UPXY-6108¡¡¡ï7,700
¡ü¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§1/22È¯Çä »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍCD(17¥¿¥¤¥È¥ë)¡¢Blu-ray(3¥¿¥¤¥È¥ë) Á´¶¦ÄÌ
(A) Amazon.co.jp
¡¦CD¡á¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦±ÇÁü¡á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È(27.5¡ß19.5Ñ)
(B)³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
(C)UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(Á´1¼ï)
¢¨(A)(B)¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¡§ÂÐ¾Ý²ñ¾ì(KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live)
1/26 ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2/01 ¹ÅçÊ¸²½³Ø±à HBG¥Û¡¼¥ë
2/02 Åçº¬¸©Ì±²ñ´Û
2/08 ÆüËÜÉðÆ»´Û
2/09 ÆüËÜÉðÆ»´Û
(D)¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼(20¡ß10Ñ) ¢¨Á´1¼ï¡§Blu-ray / CD¶¦ÄÌ
https://www.universal-music.co.jp/kikkawa-koji/news/2024-11-22/
¢£40¼þÇ¯µÇ° ¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¦»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍCD
2025Ç¯1·î22Æü(¿å)È¯Çä
¡Ø¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤¿²Æ¡ÙUPCY-8029 \2,200
¡ØLA VIE EN ROSE¡ÙUPCY-8030 \2,200
¡ØINNOCENT SKY¡ÙUPCY-8031 \2,200
¡ØMODERN TIME¡ÙUPCY-8032 \2,200
¡ØA-LA-BA¡¦LA-M-BA¡ÙUPCY-8033 \2,200
¡ØGLAMOROUS JUMP¡ÙUPCY-8034 \2,200
¡ØLUNATIC LION¡ÙUPCY-8035 \2,420
¡ØShyness Overdrive¡ÙUPCY-8036 \2,420
¡ØCloudy Heart¡ÙUPCY-8037 \2,420
¡ØFOREVER ROAD¡ÙUPCY-8038 \2,420
¡ØBEAT¡çSPEED¡ÙUPCY-8039 \2,420
¡ØHEROIC Rendezvous¡ÙUPCY-8040 \2,420
¡ØHOT ROD¡ÙUPCY-8041 \2,420
¡ØPANDORA¡ÙUPCY-8042 \2,750
¡ØJellyfish & Chips¡ÙUPCY-8043 \2,750
¡ØTARZAN¡ÙUPCY-8044 \2,750
¡ØDouble-edged sword¡ÙUPCY-8045 \2,750
¡ü¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§1/22È¯Çä »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍCD(17¥¿¥¤¥È¥ë)¡¢Blu-ray(3¥¿¥¤¥È¥ë) Á´¶¦ÄÌ
(A) Amazon.co.jp
¡¦CD¡á¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦±ÇÁü¡á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È(27.5¡ß19.5Ñ)
(B)³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
(C)UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(Á´1¼ï)
¢¨(A)(B)¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¡§ÂÐ¾Ý²ñ¾ì(KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live)
1/26 ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2/01 ¹ÅçÊ¸²½³Ø±à HBG¥Û¡¼¥ë
2/02 Åçº¬¸©Ì±²ñ´Û
2/08 ÆüËÜÉðÆ»´Û
2/09 ÆüËÜÉðÆ»´Û
(D)¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼(20¡ß10Ñ) ¢¨Á´1¼ï¡§Blu-ray / CD¶¦ÄÌ
https://www.universal-music.co.jp/kikkawa-koji/news/2024-11-22/
¢£¡ãKIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live¡ä
10·î05Æü(ÅÚ)¡¡ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë(ÁêÌÏ¸¶»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
10·î14Æü(·î/½Ë)¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
10·î19Æü(ÅÚ)¡¡»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
10·î26Æü(ÅÚ)¡¡¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
10·î27Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
11·î02Æü(ÅÚ)¡¡¤¤¤ï¤·Ý½ÑÊ¸²½¸òÎ®´Û ¥¢¥ê¥ª¥¹
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËGIP
11·î09Æü(ÅÚ)¡¡±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¡¼¥é¡¼
11·î16Æü(ÅÚ)¡¡¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËFOB¿·³ã
12·î01Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀÅ²¬
12·î06Æü(¶â)
open18:00 / start18:30
¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë(»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë)
¡ÊÌä¡ËWESS
12·î08Æü(Æü)¡¡¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì ¥ß¥ë¥Ï¥¹
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡ËGIP
12·î14Æü(ÅÚ)¡¡ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËFOB¶âÂô
12·î15Æü(Æü)¡¡¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¡¼¥é¡¼
12·î21Æü(ÅÚ)¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI
12·î22Æü(Æü)¡¡¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI
12·î28Æü(ÅÚ)¡¡¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë) Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡ËDUKE
¢§2025Ç¯
1·î04Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
1·î05Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
1·î11Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËGIP
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËBEA
1·î19Æü(Æü)¡¡»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë(·§ËÜ»ÔÌ±²ñ´Û)
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡ËBEA
1·î26Æü(Æü)¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI
2·î01Æü(ÅÚ)¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¹Åç
2·î02Æü(Æü)¡¡Åçº¬¸©Ì±²ñ´Û
open16:30 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²¬»³
¡Ú¿¶ÂØ¸ø±é¡Û
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë ¢¨Ãæ»ß¢¨
¡¡¢ª¿¶ÂØ¸ø±é¡§2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ) 18:00³«¾ì / 18:30³«±é
1·î19Æü(Æü)¡¡»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë(·§ËÜ»ÔÌ±²ñ´Û) ¢¨Ãæ»ß¢¨
¡¡¢ª¿¶ÂØ¸ø±é¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â) 18:00³«¾ì / 18:30³«±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï9,900 (¾ÃÈñÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢£¡ãKIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live Tour Final¡ä
2·î08Æü(ÅÚ)¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
2·î09Æü(Æü)¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï9,900-(ÀÇ¹þ)
¼Ö°Ø»ÒÀÊ ¡ï9,900-(ÀÇ¹þ)
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ ¡ï9,900-(ÀÇ¹þ)
2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900-(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÍ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢£¡ØKIKKAWA KOJI 40th Anniversary POP-UP STORE¡Ù
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00¡¡
¾ì½ê¡§UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F¡¦3F
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-20-6 (JR»³¼êÀþ ¸¶½É±Ø ÃÝ²¼¸ý ÅÌÊâ3Ê¬)
¢¨º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï°ìÉôÍ½ÌóÏÈ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£LivePocket¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÆü»þ(Í½ÌóÏÈ)°Ê³°¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º®»¨»þ¤Ï»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤¯Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kikkawa.com/contents/882842
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡µÈÀî¹¸»Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡µÈÀî¹¸»Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX