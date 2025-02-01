花冷え。、毎年恒例＜春の大解放祭＞第一弾出演者発表
花冷え。が自主企画イベント＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞の第一弾ラインナップを公開した。
＜花冷え。pre.春の大解放祭＞は、花冷え。が毎年恒例でおこなっている自主企画イベントで、バンド結成10周年となる今年は過去最大規模のKT Zepp Yokohamaで開催される。
今回、第一弾となる出演者として4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、MIGHTY HOPEの3組が発表となった。さらなる出演者は後日発表を予定している。チケットは現在オフィシャル先行受付中。
＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞
出演：花冷え。／4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、MIGHTY HOPE
オフィシャル先行受付中！
1月25日(土)12:00〜2月16日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/hanabie/
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ニューシングル「おいしいサバイバー」
ニューシングル「おいしいサバイバー」
2025年1月30日(木) 先行配信
▼商品情報
ニューシングル「おいしいサバイバー」
2025年3月12日(水)CDリリース
期間生産限定盤 : CD＋Blu-ray | ESCL6071-6072 | ￥2,200(税込) ※2026年2月25日までの期間生産
収録内容
・CD
1. おいしいサバイバー
2. O•TA•KUラブリー伝説 - WAZGOGG Remix
・Blu-ray
TVアニメ『もめんたりー・リリィ』ノンクレジットオープニング映像
▼タイアップ情報
TVアニメ「もめんたりー・リリィ」
TOKYO MX・BS朝日・関西テレビ・AT-Xにて放送中
原案：GoHands
原作：GoHands × 松竹
アニメーション制作：GoHands
製作：もめんたりー・リリィ製作委員会
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/momentary-lily/
公式X：https://x.com/MML_animePR
海外ライブ情報
Co-Headliners: Kim Dracula & HANABIE.
Direct Support: Crystal Lake
Opener: Kaonashi
2025年3月5日(水) - MONTREAL, QC - MTELUS
2025年3月6日(木) - TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL
2025年3月8日(土) - Minneapolis, MN - The Fillmore
2025年3月11日(火) - CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES
2025年3月12日(水) - MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE
2025年3月14日(金) - Boston, MA - Big Night Live
2025年3月15日(土) - New Haven, CT - Toad’s Place
2025年3月16日(日) - HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT
2025年3月17日(月) - Silver Spring, MD - The Fillmore
2025年3月19日(水) - NORFOLK, VA - THE NORVA
2025年3月20日(木) - RALEIGH, NC - THE RITZ
2025年3月22日(土) - Orlando, FL - House of Blues
2025年3月23日(日) - ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE
2025年3月25日(火) - Nashville, TN - Marathon Music Works
2025年3月26日(水) - Saint Louis, MO - The Pageant
2025年3月27日(木) - OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM
2025年3月29日(土) - Dallas, TX - House of Blues
2025年3月30日(日) - Austin, TX - Emo’s
2025年4月2日(水) - Salt Lake City, UT - THE DEPOT
2025年4月3日(木) - DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL
2025年4月5日(土) - Anaheim, CA - House of Blues
2025年4月6日(日) - Phoenix, AZ - The Van Buren
2025年4月9日(水) - SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE *
2025年4月10日(木) - PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM *
2025年4月12日(土) - SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES *
*NO CRYSTAL LAKE
＜Wacken Open Air 2025＞
2025年7月30日(水)〜8月2日(土) @ドイツ
＜Open Air Granichen Festival＞
2025年8月1日(金)〜8月2日(土) ＠スイス
＜BRUTAL ASSAULT 2025＞
2025年8月6日(水)〜9日(土) @チェコ
＜SUMMER BREEZE 2025＞
2025年8月13日(水)〜8月16日(土) @ドイツ
＜Reload Festival＞
2025年8月14日(木)〜8月16日(土) @ドイツ
＜Dynamo Metal Fest 2025＞
2025年8月16日(土) @オランダ
◆花冷え。オフィシャルサイト