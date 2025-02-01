花冷え。が自主企画イベント＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞の第一弾ラインナップを公開した。

＜花冷え。pre.春の大解放祭＞は、花冷え。が毎年恒例でおこなっている自主企画イベントで、バンド結成10周年となる今年は過去最大規模のKT Zepp Yokohamaで開催される。

今回、第一弾となる出演者として4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、MIGHTY HOPEの3組が発表となった。さらなる出演者は後日発表を予定している。チケットは現在オフィシャル先行受付中。

＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞

日程：2025年5月31日(土) KT Zepp Yokohama
出演：花冷え。／4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、MIGHTY HOPE
オフィシャル先行受付中！
1月25日(土)12:00〜2月16日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/hanabie/

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ニューシングル「おいしいサバイバー」

▼先行配信情報
ニューシングル「おいしいサバイバー」
2025年1月30日(木) 先行配信

▼商品情報
ニューシングル「おいしいサバイバー」
2025年3月12日(水)CDリリース
期間生産限定盤 : CD＋Blu-ray | ESCL6071-6072 | ￥2,200(税込) ※2026年2月25日までの期間生産

収録内容
・CD
1. おいしいサバイバー
2. O•TA•KUラブリー伝説 - WAZGOGG Remix

・Blu-ray
TVアニメ『もめんたりー・リリィ』ノンクレジットオープニング映像

▼タイアップ情報
TVアニメ「もめんたりー・リリィ」
TOKYO MX・BS朝日・関西テレビ・AT-Xにて放送中
原案：GoHands
原作：GoHands × 松竹
アニメーション制作：GoHands
製作：もめんたりー・リリィ製作委員会
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/momentary-lily/
公式X：https://x.com/MML_animePR