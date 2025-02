【トムとジェリーFunny Art Best Selection】2月上旬 発売予定価格:1回300円

ジェリー チーズ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリーFunny Art Best Selection」を2月上旬に発売する。価格は1回300円。

「トムとジェリー」シリーズの印象的なシーンを再現したフィギュア「Funny Artコレクション」の第1弾~第4弾から人気の6種を集めたベスト版が登場。トムやジェリー、タフィーのコミカルなマスコットが勢ぞろいしている。

ラインナップは、「ジェリー チーズ」、「トム オイルヒーター」、「タフィー まるごとオレンジ」、「ジェリー ガーン」、「トム 切り絵のようになった尻尾」、「帽子をかぶったタフィー」の全6種。

トム オイルヒーター

タフィー まるごとオレンジ

ジェリー ガーン

トム 切り絵のようになった尻尾

帽子をかぶったタフィー

TOM AND JERRY and all related characters and elements

(C)& TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD:(C)& TM WBEI.(s25)