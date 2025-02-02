１８０１年：天主教（カトリック）に対する弾圧事件、辛酉迫害（辛酉教獄）が始まる



１９３９年：鮮満拓殖会社により忠清南道から満州に３０００人余りが移住



１９６８年：米国が情報収集艦「プエブロ号」拿捕（だほ）事件を解決するため北朝鮮との秘密交渉開始



１９８１年：全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領がレーガン米大統領と会談、在韓米軍の撤退計画を取りやめ



１９８５年：ソウル・東湖大橋が開通



１９９２年：北朝鮮との貿易拡大に備え、それぞれの船籍の船舶使用で原則合意



２００１年：韓国不動産信託が公営企業初の倒産



２００６年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）の本格交渉スタート



２０１６年：全羅道を主要支持基盤とする「国民の党」が結党大会、第３党に

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