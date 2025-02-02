ボーンマスvsリバプール スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](バイタリティ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 4 ルイス・クック
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 11 ダンゴ・ワッタラ
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 45 M. Akinmboni
DF 48 M. Kinsey
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 47 B. Winterburn
FW 21 ダニエル・ジェビソン
FW 43 Z. Silcott-Duberry
FW 44 D. Adu-Adjei
FW 51 R. Rees-Dottin
監督
アンドニ・イラオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 4 ルイス・クック
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 45 M. Akinmboni
DF 48 M. Kinsey
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 47 B. Winterburn
FW 21 ダニエル・ジェビソン
FW 43 Z. Silcott-Duberry
FW 44 D. Adu-Adjei
FW 51 R. Rees-Dottin
監督
アンドニ・イラオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります