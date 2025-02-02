[2.1 プレミアリーグ第24節](バイタリティ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 4 ルイス・クック

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 12 タイラー・アダムス

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 11 ダンゴ・ワッタラ

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 45 M. Akinmboni

DF 48 M. Kinsey

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 47 B. Winterburn

FW 21 ダニエル・ジェビソン

FW 43 Z. Silcott-Duberry

FW 44 D. Adu-Adjei

FW 51 R. Rees-Dottin

監督

アンドニ・イラオラ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります