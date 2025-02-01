イプスウィッチvsサウサンプトン スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](Portman Road)
※24:00開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 33 ネイサン・ブロードヘッド
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 13 シーラン・スリッカー
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 14 ジャック・テイラー
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 29 A. Grønbæk
MF 34 Welington
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 9 アダム・アームストロング
監督
イバン・ユリッチ
※24:00開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 33 ネイサン・ブロードヘッド
控え
GK 13 シーラン・スリッカー
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 14 ジャック・テイラー
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 29 A. Grønbæk
MF 34 Welington
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 9 アダム・アームストロング
監督
イバン・ユリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります