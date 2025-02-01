[2.1 プレミアリーグ第24節](Portman Road)

※24:00開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 3 リーフ・デイビス

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 5 サム・モーシー

MF 9 フリオ・エンシソ

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 33 ネイサン・ブロードヘッド

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 13 シーラン・スリッカー

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

DF 44 ベン・ゴドフリー

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 14 ジャック・テイラー

FW 27 ジョージ・ハースト

FW 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

FW 47 ジャック・クラーク

監督

Kieran McKenna

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 7 ジョー・アリボ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

MF 29 A. Grønbæk

MF 34 Welington

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 16 菅原由勢

DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 10 アダム・ララーナ

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 9 アダム・アームストロング

監督

イバン・ユリッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります