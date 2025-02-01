[2.1 ブンデスリーガ第20節](ヴォノヴィア・ルールシュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ボーフム]

先発

GK 27 パトリック・ドレヴェス

DF 5 ベルナルド

DF 14 ティム・オーマン

DF 20 イバン・オルデツ

DF 32 マクシミリアン・ビッテク

MF 6 イブラヒマ・シソコ

MF 10 ダニ・デ・ウィット

MF 19 マトゥーシュ・ベロ

MF 21 ゲリット・ホルトマン

MF 29 モリッツ・ブロシンスキ

FW 33 フィリップ・ホフマン

控え

GK 1 ティモ・ホルン

DF 2 クリスティアン・ガンボア

DF 13 ヤコヴ・メディッチ

MF 4 エルハン・マショビッチ

MF 8 アントニー・ルジア

MF 17 トム・クラウス

MF 23 三好康児

MF 24 マッツ・パネウィク

FW 9 マイロン・ボアドゥ

監督

ヘッキンクディーター

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 34 M. Röhl

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 33 J. Makengo

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 42 堂安律

MF 44 J. Manzambi

MF 58 Y. Sturm

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります