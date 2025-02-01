ボーフムvsフライブルク スタメン発表
[2.1 ブンデスリーガ第20節](ヴォノヴィア・ルールシュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボーフム]
先発
GK 27 パトリック・ドレヴェス
DF 5 ベルナルド
DF 14 ティム・オーマン
DF 20 イバン・オルデツ
DF 32 マクシミリアン・ビッテク
MF 6 イブラヒマ・シソコ
MF 10 ダニ・デ・ウィット
MF 19 マトゥーシュ・ベロ
MF 21 ゲリット・ホルトマン
MF 29 モリッツ・ブロシンスキ
FW 33 フィリップ・ホフマン
控え
GK 1 ティモ・ホルン
DF 2 クリスティアン・ガンボア
DF 13 ヤコヴ・メディッチ
MF 4 エルハン・マショビッチ
MF 8 アントニー・ルジア
MF 17 トム・クラウス
MF 23 三好康児
MF 24 マッツ・パネウィク
FW 9 マイロン・ボアドゥ
監督
ヘッキンクディーター
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 J. Makengo
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 42 堂安律
MF 44 J. Manzambi
MF 58 Y. Sturm
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボーフム]
先発
GK 27 パトリック・ドレヴェス
DF 5 ベルナルド
DF 14 ティム・オーマン
DF 20 イバン・オルデツ
DF 32 マクシミリアン・ビッテク
MF 6 イブラヒマ・シソコ
MF 10 ダニ・デ・ウィット
MF 19 マトゥーシュ・ベロ
MF 21 ゲリット・ホルトマン
MF 29 モリッツ・ブロシンスキ
控え
GK 1 ティモ・ホルン
DF 2 クリスティアン・ガンボア
DF 13 ヤコヴ・メディッチ
MF 4 エルハン・マショビッチ
MF 8 アントニー・ルジア
MF 17 トム・クラウス
MF 23 三好康児
MF 24 マッツ・パネウィク
FW 9 マイロン・ボアドゥ
監督
ヘッキンクディーター
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 J. Makengo
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 42 堂安律
MF 44 J. Manzambi
MF 58 Y. Sturm
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります