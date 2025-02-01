バイエルンvsH・キール スタメン発表
[2.1 ブンデスリーガ第20節](アリアンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 23 S. Boey
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
DF 49 A. Aznou
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[ホルシュタイン・キール]
先発
GK 1 ティモン・バイナー
DF 3 マルコ・コメンダ
DF 17 ティモ・ベッカー
DF 23 ラッセ・ロゼンブーム
DF 26 D. Zec
DF 47 J. Tolkin
MF 8 フィン・ポラト
MF 10 ルイス・ホルトビー
MF 33 D. Javorček
MF 37 アルミン・ギゴビッチ
FW 19 フィル・ハレス
控え
GK 21 トーマス・デーネ
DF 14 マックス・ゲシュウィル
MF 6 マルコ・イベジッチ
MF 16 A. Kelati
MF 24 マグヌス・クヌドセン
FW 7 スティーブン・スクリプスキ
FW 9 ベネディクト・ピヒラー
FW 18 町野修斗
FW 20 ヤン・フィーテ・アルプ
監督
Marcel Rapp
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 23 S. Boey
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
DF 49 A. Aznou
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[ホルシュタイン・キール]
先発
GK 1 ティモン・バイナー
DF 3 マルコ・コメンダ
DF 17 ティモ・ベッカー
DF 23 ラッセ・ロゼンブーム
DF 26 D. Zec
DF 47 J. Tolkin
MF 8 フィン・ポラト
MF 10 ルイス・ホルトビー
MF 33 D. Javorček
MF 37 アルミン・ギゴビッチ
FW 19 フィル・ハレス
控え
GK 21 トーマス・デーネ
DF 14 マックス・ゲシュウィル
MF 6 マルコ・イベジッチ
MF 16 A. Kelati
MF 24 マグヌス・クヌドセン
FW 7 スティーブン・スクリプスキ
FW 9 ベネディクト・ピヒラー
FW 18 町野修斗
FW 20 ヤン・フィーテ・アルプ
監督
Marcel Rapp
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります