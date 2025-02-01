[2.1 ブンデスリーガ第20節](アリアンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 J. Urbig

DF 15 エリック・ダイアー

DF 23 S. Boey

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

DF 49 A. Aznou

MF 16 ジョアン・パリーニャ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ビンセント・コンパニ

[ホルシュタイン・キール]

先発

GK 1 ティモン・バイナー

DF 3 マルコ・コメンダ

DF 17 ティモ・ベッカー

DF 23 ラッセ・ロゼンブーム

DF 26 D. Zec

DF 47 J. Tolkin

MF 8 フィン・ポラト

MF 10 ルイス・ホルトビー

MF 33 D. Javorček

MF 37 アルミン・ギゴビッチ

FW 19 フィル・ハレス

控え

GK 21 トーマス・デーネ

DF 14 マックス・ゲシュウィル

MF 6 マルコ・イベジッチ

MF 16 A. Kelati

MF 24 マグヌス・クヌドセン

FW 7 スティーブン・スクリプスキ

FW 9 ベネディクト・ピヒラー

FW 18 町野修斗

FW 20 ヤン・フィーテ・アルプ

監督

Marcel Rapp

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります