¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û22ºÐ¡¦µÈÀîÀ²¿Í¡¡£Áµé¾º³Ê¤Ø¡Öº£Àá¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö³÷·´¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬ÇÕÁèÃ¥¡¡¥¬¥Þ¥´¥ê¤¦¤É¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÀîÀ²¿Í¡Ê£²£²¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£´£Ò¡¢Åª³Î¤Ê¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç£±Ãå¡££±£²£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¤â¡¢ÆÀÅÀÎ¨¤Ï£±£±°Ì¥¿¥¤¤È½àÍ¥·÷Æâ¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡Ö²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ½ÐÂ´ó¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ÐÂ¤Ï¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×¡£¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ°¤¤Ï·Ú²÷¤À¡£
¡¡£²£°£²£µ£²£µÇ¯¸å´ü¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë£±£±·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤â£±Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£µ¡¦£·£³¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£²£µÇ¯Á°´ü£´¡¦£·£¶¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹¥¥Ú¡¼¥¹¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡Î¨¤ò²Ô¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢£Æ¤âÀÚ¤é¤º¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£¾º³Ê¤·¤¿¤é¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤È¤«Âç¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢£Áµé¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Öº£Àá¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥ä¥ëµ¤Ëþ¡¹¤À¡£