ACミランで序列低下のイングランド代表DFは今冬プレミアリーグに復帰する可能性がある。



『Sky Sport』のジャンルカ・ディ・マルツォ氏によると、ACミランに所属する27歳のイングランド代表DFフィカヨ・トモリは今冬トッテナム・ホットスパー行きが近づいているという。



チェルシーの下部組織出身であるトモリは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、チェルシーでは公式戦通算27試合に出場。しかしその後序列を落とすと、2021年1月からACミランに加入。ACミランでは加入以降主力として活躍していたが、今季はセリエAで9試合に先発出場し、そしてチャンピオンズリーグでは6試合に先発出場するなど依然として中心選手ではあるが、序列の低下も否定できない状況に陥っていた。





